Suscribirse

Nación

Identifican al conductor que atropelló a motociclistas y luego fue golpeado hasta morir por una turba furiosa en Bogotá

Al parecer, el sujeto iba manejando borracho, pero esto no ha sido confirmado de manera oficial por parte de las autoridades.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
12 de noviembre de 2025, 1:55 p. m.
Estos fueron los momentos previos y posteriores al linchamiento del joven.
Estos fueron los momentos previos y posteriores al linchamiento del joven | Foto: API

Bogotá se convirtió, nuevamente, en un escenario de violencia que terminó con una persona muerta, después de que fuera linchada por una turba de ciudadanos enfurecidos en la localidad de Kennedy, muy cerca a la avenida 68 con avenida Las Américas.

Según se ha informado, todo se originó cuando la víctima, quien manejaba una camioneta, arrolló a unos motociclistas y emprendió la huida, por lo que varios moteros lo persiguieron hasta arrinconarlo y golpearlo brutalmente.

Este fue el campero azul que atropelló a varios motociclistas en Bogotá.
Este fue el campero azul que atropelló a varios motociclistas en Bogotá. | Foto: Captura video @JohnRodrig75852

En un video que se ha conocido a través de las redes sociales y que fue captado por uno de los testigos, se ve cuando el vehículo realizó maniobras peligrosas y terminó arrollando a varias personas.

Pese a que en el sitio había algunos policías ―incluso se escucha lo que aparentemente fueron disparos―, el conductor, quien al parecer estaba borracho, continuó haciendo maniobras extrañas y poniendo en riesgo la vida de los demás actores viales.

Contexto: Tragedia en Bogotá: conductor arrolló a motociclistas y personas lo bajaron de la camioneta para matarlo a golpes

Pocos segundos después, emprendió la huida y varios motociclistas lo persiguieron por algunos kilómetros. Finalmente, fue cercado al frente de un conjunto residencial y allí lo bajaron para golpearlo, heridas que lo dejaron en un grave estado.

Posteriormente, las autoridades lo trasladaron hasta un centro médico, donde minutos después se confirmó su deceso producto de los golpes que recibió con piedras, cadenas y hasta palos.

Han pasado pocas horas, pero ya se conoció quién fue el hombre que protagonizó el accidente de tránsito y después fue linchado por la comunidad. El sujeto fue identificado como Mauricio Cendales Parra, quien tenía 35 años.

Por el momento, se especula con que esta persona iba en aparente estado de embriaguez cuando ocurrió todo, pero serán los análisis de Medicina Legal los que confirmen esta información.

Contexto: Video del momento exacto en el que conductor atropella a motociclistas y desata persecución, en Bogotá; moteros lo lincharon

Un detalle importante es que el hombre, poco después de huir del sitio y al ver cuántos moteros lo estaban persiguiendo ―ya que se habla de que fueron cerca de 200― perdió el control de la camioneta y se terminó estrellando en la calle contra un puesto de comidas rápidas.

Es precisamente en ese momento que la turba, enfurecida por lo que había hecho, lo sacó del vehículo y lo comenzó a golpear de manera brutal. Además, el campero que manejaba también resultó afectado, el panorámico terminó totalmente destruido por los golpes.

Hasta el momento, se desconocen los motivos por los que Cendales Parra transitaba por esta zona de la ciudad de Bogotá y cuáles fueron las causas que desencadenaron el accidente que ocasionó la furia de los motociclistas.

Además, tampoco se conoce la identidad de las personas que participaron en el linchamiento de este sujeto, por lo que las autoridades están revisando las cámaras de vigilancia para poder llevarlas ante la justicia y que respondan por lo que presuntamente hicieron.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reportan acuerdo de Millonarios con su primer fichaje para 2026: los hinchas se van contra los directivos

2. Fiscalía investiga si hay menores muertos en el bombardeo contra alias Iván Mordisco en Guaviare

3. ¿Competencia desleal? Aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia’ denunció trampa en las votaciones de una de sus compañeras

4. Donald Trump sabía de los abusos a menores de Jeffrey Epstein y una víctima “pasó horas con él”, según revelan correos

5. Misterio en Bogotá: niño de dos años fue hallado en un vehículo y sus padres no aparecen

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Accidente de tránsitomuertejusticia por mano propiaBogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.