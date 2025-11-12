Identifican al conductor que atropelló a motociclistas y luego fue golpeado hasta morir por una turba furiosa en Bogotá

Bogotá se convirtió, nuevamente, en un escenario de violencia que terminó con una persona muerta, después de que fuera linchada por una turba de ciudadanos enfurecidos en la localidad de Kennedy, muy cerca a la avenida 68 con avenida Las Américas.

Según se ha informado, todo se originó cuando la víctima, quien manejaba una camioneta, arrolló a unos motociclistas y emprendió la huida, por lo que varios moteros lo persiguieron hasta arrinconarlo y golpearlo brutalmente.

Este fue el campero azul que atropelló a varios motociclistas en Bogotá. | Foto: Captura video @JohnRodrig75852

En un video que se ha conocido a través de las redes sociales y que fue captado por uno de los testigos, se ve cuando el vehículo realizó maniobras peligrosas y terminó arrollando a varias personas.

Pese a que en el sitio había algunos policías ―incluso se escucha lo que aparentemente fueron disparos―, el conductor, quien al parecer estaba borracho, continuó haciendo maniobras extrañas y poniendo en riesgo la vida de los demás actores viales.

Pocos segundos después, emprendió la huida y varios motociclistas lo persiguieron por algunos kilómetros. Finalmente, fue cercado al frente de un conjunto residencial y allí lo bajaron para golpearlo, heridas que lo dejaron en un grave estado.

Posteriormente, las autoridades lo trasladaron hasta un centro médico, donde minutos después se confirmó su deceso producto de los golpes que recibió con piedras, cadenas y hasta palos.

#ATENCIÓN 🚨🚨🚨 Anoche (11NOV), se presentó un brutal hecho de intolerancia que sacude la capital de país: grupo de aproximada/ 200 motociclistas golpearon hasta quitarle la vida a conductor de camioneta aparente/ borracho que arrolló a varias personas en b/Tabakú, loc/Kennedy.… pic.twitter.com/zWGc8CyTHb — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 12, 2025

Han pasado pocas horas, pero ya se conoció quién fue el hombre que protagonizó el accidente de tránsito y después fue linchado por la comunidad. El sujeto fue identificado como Mauricio Cendales Parra, quien tenía 35 años.

Por el momento, se especula con que esta persona iba en aparente estado de embriaguez cuando ocurrió todo, pero serán los análisis de Medicina Legal los que confirmen esta información.

Un detalle importante es que el hombre, poco después de huir del sitio y al ver cuántos moteros lo estaban persiguiendo ―ya que se habla de que fueron cerca de 200― perdió el control de la camioneta y se terminó estrellando en la calle contra un puesto de comidas rápidas.

Es precisamente en ese momento que la turba, enfurecida por lo que había hecho, lo sacó del vehículo y lo comenzó a golpear de manera brutal. Además, el campero que manejaba también resultó afectado, el panorámico terminó totalmente destruido por los golpes.

Un atropellamient0 masivo se registró en el barrio Tabakú, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, donde un hombre en aparente estado de embriaguez arroll0 a varios motociclistas mientras conducía una camioneta y terminó estrellándos3 contra una caseta de comidas. El… pic.twitter.com/s0GGj10jIv — AlejoTSolucionamos (@JohnRodrig75852) November 12, 2025

Hasta el momento, se desconocen los motivos por los que Cendales Parra transitaba por esta zona de la ciudad de Bogotá y cuáles fueron las causas que desencadenaron el accidente que ocasionó la furia de los motociclistas.