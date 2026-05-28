Gustavo Petro pidió a la Procuraduría investigar a un alcalde que habría ordenado quitar publicidad de Iván Cepeda

Sigue creciendo la tensión a pocos días de que se lleve a cabo en el país la primera vuelta presidencial del domingo 31 de mayo y en ese escenario, el presidente Gustavo Petro impartió una orden a la Policía Nacional.

“Estaré muy, pero muy en peligro”: Gustavo Petro publicó un llamativo mensaje a pocos días de la primera vuelta presidencial

Tiene que ver con un video que está rondado en las redes sociales, en el que se denuncia que al parecer el alcalde de Jericó, en el departamento de Antioquia, habría ordenado quitar publicidad política del candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.

Además, el mandatario colombiano hizo un llamado por medio de su cuenta personal de X a la Procuraduría para que inicie las respectivas investigaciones.

“Le ordeno al director nacional de la Policía investigar está irregularidad por constricción al elector. Y a la @PGN_COL iniciar la investigación al alcalde de Jericó, Antioquia, por impedir la libertad de expresión de la ciudadanía”, expresó el presidente Petro.

No obstante, varios sectores políticos han pedido a las autoridades pertinentes que revisen si el mandatario colombiano ha incurrido o no en una participación indebida en política por las recientes publicaciones que ha hecho en sus redes sociales.

Especialmente por un mensaje en el que compartió un video del cierre de la campaña de Iván Cepeda que se realizó en Barranquilla: “Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata”.

“En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, subrayó Petro.

“Petro es el tipo más desagradable del mundo”: la fuerte crítica en redes sociales que motivó la respuesta del presidente

Finalmente, trascendió que los magistrados de la Sección Quinta le ordenaron al presidente Gustavo Petro que se abstenga de difundir propagan electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a tres días de las elecciones a la Presidencia que, según encuestas, se estaría barajando entre Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.