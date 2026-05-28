Ascun responde a Aída Quilcué tras sus críticas a la educación nacional: “No corresponde a la realidad”

Recientemente se difundieron declaraciones sobre el sistema educativo nacional emitidas por Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, candidato a la Presidencia el Pacto Histórico.

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La líder indígena sostuvo que algunos egresados de instituciones de alta acreditación en el país enfocaron su aprendizaje en la apropiación de recursos públicos y que la formación académica ha generado exclusión y racismo en la sociedad.

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Ante estos señalamientos, emitidos en el marco de la campaña para la primera vuelta presidencial del próximo domingo 31 de mayo, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) publicó un pronunciamiento oficial.

El gremio de la educación superior fijó su postura frente a las críticas y defendió el rol de las aulas en el desarrollo social.

Defensa del aporte de la educación superior

A través de su comunicado, la organización civil expuso los argumentos institucionales del sector. “Ascun se dirige a la ciudadanía para reafirmar el aporte de la educación superior como uno de los principales caminos de movilidad social, construcción democrática, desarrollo territorial y transformación de vidas en Colombia”, manifestó el organismo.

Gremio universitario rechaza generalizaciones sobre la corrupción de los profesionales. Foto: ASCUN

La asociación aclaró que comparte la preocupación ciudadana frente a los actos de corrupción, pero rechazó que se vincule de forma generalizada a la academia con conductas delictivas individuales.

“Consideramos necesario precisar que vincular conductas individuales o colectivas con la formación universitaria no corresponde a la realidad de lo que ocurre en las aulas ni a los valores que orientan el quehacer académico. La universidad colombiana no puede ser reducida a generalizaciones”, precisó Ascun.

El texto destaca que de los centros de estudio egresan los médicos, ingenieros, docentes y científicos que sostienen los servicios públicos del país.

Llamado al debate público y cuidado del lenguaje

El gremio, que valoró la posterior precisión de Quilcué respecto a que sus críticas no iban dirigidas a los estudiantes actuales, instó a los actores políticos a moderar los discursos de cara a los comicios del fin de semana.

Gremio universitario rechaza generalizaciones sobre la corrupción de los profesionales. Foto: ASCUN

“Ascun hace un llamado respetuoso a quienes participan de la deliberación pública a cuidar el lenguaje sobre la educación superior. Las generalizaciones pueden afectar injustamente la confianza social en las instituciones y desconocer el esfuerzo de estudiantes, profesores y familias”, advirtió la asociación.

Finalmente, el documento ratificó el compromiso de las universidades con la formación ética, la producción de conocimiento, la libertad de cátedra y la inclusión de jóvenes provenientes de diversas regiones y comunidades étnicas.

Las directivas universitarias concluyeron que la educación superior debe continuar consolidándose como un espacio plural y un bien público estratégico para la democracia y la reconciliación del país.