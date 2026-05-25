¿Se saltó la norma? Aída Quilcué realizó evento público en Yopal con centenares de integrantes de la guardia indígena

La candidata a la Vicepresidencia Aída Quilcué participó en un evento público en la tarde de este lunes 25 de mayo, cuando falta menos de una semana para las elecciones presidenciales que se celebrarán el domingo 31.

Quilcué se reunió con integrantes de la guardia indígena en una cancha ubicada en Yopal, capital de Casanare, y en el sitio estuvieron centenares de personas que se acercaron a manifestar su respaldo al Pacto Histórico. La candidata aseguró en medio de ese encuentro que estaba en un espacio “cerrado”.

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Lo particular de esa convocatoria hecha por la campaña de Iván Cepeda y Quilcué es que la norma prohíbe la realización de eventos públicos y multitudinarios la semana previa a las votaciones, pues el periodo con las restricciones de la Ley de Garantías Electorales comenzó a correr el domingo 24 de mayo.

El encuentro con la guardia indígena fue liderado por el senador Alexander López Maya, uno de los congresistas de la bancada del Pacto que ha acompañado a la candidata en su agenda nacional durante esta campaña.

Aída Quilcué Foto: Captura en pantalla transmisión campaña

Él mismo anunció la llegada de Quilcué al recinto y prometió que el gobierno de Cepeda y Quilcué establecería una “comisión de la verdad” para esclarecer qué uso se le dio a las regalías producto de la explotación de petróleo.

Además del congresista, en la tarima también estuvieron concejales de la región y en medio de su intervención el senador López llamó a los liberales y militantes de la Alianza Verde que estaban en en lugar.

Aída Quilcué Foto: Captura en pantalla transmisión campaña

“Quiero decirles que estamos aquí en este espacio cerrado porque ayer cerramos en Barranquilla y en Bogotá. Hemos estado caminando en la minga por Colombia porque los pueblos que hemos luchado históricamente la exclusión, el racismo, pero en especial los que hemos sufrido la violencia, siempre caminamos para que este país fuera diferente", afirmó Quilcué durante su encuentro con la comunidad de Yopal.

La candidata enfatizó que esa reunión se daba en un “espacio cerrado”, sin embargo, en la transmisión aparecieron centenares de personas ondeando banderas. Durante la semana previa a la elección solo están permitidos los eventos políticos a puerta cerrada.