Claudia López lleva a Petro ante la Comisión de Acusaciones y pide medidas urgentes a la CIDH por presunta intervención electoral

A menos de una semana de la primera vuelta presidencial, en medio de la Comisión de Garantías Electorales realizada en Cartagena de Indias, la campaña de Claudia López escaló las diferencias políticas con el presidente Gustavo Petro a un terreno judicial e internacional.

Fuerte choque entre Gustavo Petro y Claudia López; así fue el intercambio de mensajes

Dichas diferencias se han agudizado desde que la exalcaldesa entró en la competencia por la Casa de Nariño. Sin embargo, la relación no siempre fue así, pues vale la pena recordar que en los comicios de 2022 López reconoció haber votado por Petro, a quien hoy lleva ante las cortes. Posteriormente, en entrevista con SEMANA, ratificó que lo volvería a hacer.

Así las cosas, desde Cartagena, la candidata anunció la radicación de una denuncia penal y disciplinaria ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara y, en paralelo, una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Presidente Petro y Claudia López protagonizaron un duro cruce en redes sociales: “Deje de ser la traición”

Alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro en la apertura de las Elecciones regionales 2023 Foto: Guillermo Torres / Semana

La ofensiva jurídica busca que se investigue al jefe de Estado por una presunta intervención sistemática en política y por utilizar escenarios institucionales y plataformas oficiales para desacreditar la candidatura de López durante la recta final de la campaña.

De acuerdo con las declaraciones de la exalcaldesa de Bogotá, los señalamientos del mandatario no corresponden a episodios aislados ni a simples diferencias políticas, sino a una narrativa reiterada desde la Presidencia.

Claudia López sale en defensa de Gustavo Petro tras descertificación de Colombia: “Por razones políticas”

La alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro viajando juntos a San José del Guaviare. Foto: Tomado del Twitter @petrogustavo

Según expuso, Petro ha insistido públicamente en acusarla de “traición”, “peñalosismo” y de representar un supuesto giro hacia la derecha, afirmaciones que, según ella, fueron amplificadas desde consejos de ministros, medios de comunicación y publicaciones en redes sociales.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es el relato sobre la elección de López como alcaldesa de Bogotá en 2019.

La alcaldesa Claudia López se reunió con el presidente electo, Gustavo Petro, para hablar sobre los proyectos conjuntos entre Bogotá y la Nación. Foto: Tomada del Twitter de Claudia López.

La candidata aseguró que nunca existió una alianza política con el petrismo y recordó que en esas elecciones el movimiento Colombia Humana presentó como candidato a Hollman Morris, quien perdió frente a ella. Por eso, afirmó que hablar de una “traición” constituye una desinformación impulsada desde el Poder Ejecutivo.

La campaña también cuestionó el funcionamiento de las garantías electorales. En particular, señaló que las sesiones de la Comisión Nacional de Garantías Electorales no lograron contener lo que consideran una intervención indebida del presidente en el debate electoral.

Claudia López y Gustavo Petro Foto: Semana/Presidencia

Como soporte de la denuncia, López anexó una entrevista del pasado 20 de mayo en la que Petro reconoció públicamente que no debía intervenir en política porque ella era candidata presidencial.

Además de solicitar investigaciones, la candidata pidió a la CIDH medidas urgentes que incluyan una rectificación pública del presidente y garantías para evitar nuevas intervenciones durante los últimos días de la contienda electoral.