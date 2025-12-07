Presidente Petro y Claudia López protagonizaron un duro cruce en redes sociales: “Deje de ser la traición”

El presidente Gustavo Petro y la exalcaldesa Claudia López protagonizaron un duro cruce en las redes sociales por cuenta de lo que se está viviendo en materia de seguridad en el país.

Todo inició después de que la exmandataria, en su cuenta de X, se refiriera al más reciente atentado en Balboa, Cauca, donde explotó una moto bomba y dejó a 15 personas heridas.

López aprovechó para cuestionar la llamada paz total, asegurando que estos son los únicos resultados que ha dejado.

“El suroccidente, del Cauca al Putumayo, sometido a que los grupos criminales que otrora embestían de gestores de paz hagan y deshagan”, señaló.

Entiendo que no entiendas que significa la masacre de trabajadores de las bananeras. Tu posición en el Congreso y la de Angélica muestran como se delizaron como en un tobogán, a la derecha. Pero NO debes calumniar. Si desde su fundación en los gobiernos anteriores, nunca un… https://t.co/RoHX1XqLAG — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 7, 2025

“¿Y el Presidente? Echando discurso sobre el centenario de la masacre de las bananeras. ¿Y las actuales?”, agregó.

Ante esto, y como es habitual, el jefe de Estado no dudó en responderle a la también precandidata presidencial. El máximo mandatario aseguró que entendía a la perfección que alguien como ella no comprendiera el significado de este hecho histórico.

“Tu posición en el Congreso y la de Angélica muestran cómo se deslizaron, como en un tobogán, a la derecha”, dijo.

Petro le pidió a la exalcaldesa no calumniar y sostuvo que su Gobierno se ha encargado de enfrentar a los grupos criminales. De hecho, indicó que esto nunca lo hicieron las administraciones anteriores.

El presidente fue más allá y destacó hechos que, a su juicio, ha logrado en estos más de tres años, como, por ejemplo, la recuperación del municipio de El Plateado y la neutralización de varios criminales.

Su infinita vanidad no le deja ver la realidad Presidente.

Esos “logros” solo existen en su imaginación.

Colombia entera camina insegura.

El país nada en coca, narcotrafico, mineria ilegal y rentas criminales.

Corrija. No traicione más la ilusión de cambio que un día representó. https://t.co/HrV1SQ81Y2 pic.twitter.com/MRdyNNbuw6 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) December 7, 2025

“Retroceso territorial de Mordisco, su persecución sin tregua, denuncia a la Corte Penal sobre sus mandos, captura de decenas de fusiles y centenares de sus hombres. Siempre toda respuesta terrorista demuestra derrota militar”, complementó.

Lejos de quedarse callada, Claudia López publicó un video en el que le respondió duramente al mandatario y le lanzó dardos. La exalcaldesa lo señaló de tener una gran “vanidad” que le impide ver la realidad que se vive en las calles.

En ese sentido, sostuvo que todos los logros de los que habló en verdad son pura “imaginación” y le aseguró que hoy en día hay millones de colombianos que caminan con miedo.

“Colombia nada en sangre, coca, minería ilegal. El crimen crece, recluta, extorsiona, mientras que nuestra fuerza pública tiene cada vez menos gente y tecnología”, apuntó.

La exmandataria de la capital también recordó la corrupción que se ha vivido en el Gobierno y que ha salpicado a varios de los funcionarios. Además, mencionó que actualmente a los jóvenes los matan por el simple hecho de robarles un celular.