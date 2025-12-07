Suscribirse

Presidente Petro y Claudia López protagonizaron un duro cruce en redes sociales: “Deje de ser la traición”

La exmandataria cuestionó con dureza al jefe de Estado por lo que ocurre en el país en materia de seguridad.

Redacción Semana
7 de diciembre de 2025, 10:40 p. m.
Claudia López y Gustavo Petro.
Claudia López y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

El presidente Gustavo Petro y la exalcaldesa Claudia López protagonizaron un duro cruce en las redes sociales por cuenta de lo que se está viviendo en materia de seguridad en el país.

Todo inició después de que la exmandataria, en su cuenta de X, se refiriera al más reciente atentado en Balboa, Cauca, donde explotó una moto bomba y dejó a 15 personas heridas.

López aprovechó para cuestionar la llamada paz total, asegurando que estos son los únicos resultados que ha dejado.

“El suroccidente, del Cauca al Putumayo, sometido a que los grupos criminales que otrora embestían de gestores de paz hagan y deshagan”, señaló.

“¿Y el Presidente? Echando discurso sobre el centenario de la masacre de las bananeras. ¿Y las actuales?”, agregó.

Ante esto, y como es habitual, el jefe de Estado no dudó en responderle a la también precandidata presidencial. El máximo mandatario aseguró que entendía a la perfección que alguien como ella no comprendiera el significado de este hecho histórico.

Contexto: Delegación del Gobierno nacional en mesa de paz denunció ante la Fiscalía a la precandidata presidencial Claudia López por calumnia

“Tu posición en el Congreso y la de Angélica muestran cómo se deslizaron, como en un tobogán, a la derecha”, dijo.

Petro le pidió a la exalcaldesa no calumniar y sostuvo que su Gobierno se ha encargado de enfrentar a los grupos criminales. De hecho, indicó que esto nunca lo hicieron las administraciones anteriores.

El presidente fue más allá y destacó hechos que, a su juicio, ha logrado en estos más de tres años, como, por ejemplo, la recuperación del municipio de El Plateado y la neutralización de varios criminales.

“Retroceso territorial de Mordisco, su persecución sin tregua, denuncia a la Corte Penal sobre sus mandos, captura de decenas de fusiles y centenares de sus hombres. Siempre toda respuesta terrorista demuestra derrota militar”, complementó.

Lejos de quedarse callada, Claudia López publicó un video en el que le respondió duramente al mandatario y le lanzó dardos. La exalcaldesa lo señaló de tener una gran “vanidad” que le impide ver la realidad que se vive en las calles.

Contexto: Centro Democrático se va de frente contra Claudia López: “Se ha movido entre el petrismo y el cuasipetrismo”

En ese sentido, sostuvo que todos los logros de los que habló en verdad son pura “imaginación” y le aseguró que hoy en día hay millones de colombianos que caminan con miedo.

Colombia nada en sangre, coca, minería ilegal. El crimen crece, recluta, extorsiona, mientras que nuestra fuerza pública tiene cada vez menos gente y tecnología”, apuntó.

La exmandataria de la capital también recordó la corrupción que se ha vivido en el Gobierno y que ha salpicado a varios de los funcionarios. Además, mencionó que actualmente a los jóvenes los matan por el simple hecho de robarles un celular.

Usted no hace nada, solo vivir en su imaginación. Recapacite, corrija, deje de ser la traición a la profunda ilusión de cambio que un día tuvo Colombia”, concluyó.

