Centro Democrático se va de frente contra Claudia López: “Se ha movido entre el petrismo y el cuasipetrismo”

El Centro Democrático arremetió contra la exalcaldesa de Bogotá Claudia López. “Se ha movido entre el petrismo y el cuasipetrismo. Ahí sigue Claudia López. Siempre ha calumniado al expresidente Álvaro Uribe Vélez”, dijeron desde la colectividad.

Además, mencionaron que la exalcaldesa de la capital ha afirmado que supuestamente el expresidente tuvo relación con Odebrecht y previamente habría mencionado supuestos nexos con paramilitares, lo cual fue negado por la colectividad.

“El país debe tener presente que ya eligió a un presidente que fue pésimo alcalde de Bogotá y no puede repetir ese error con Claudia López: buena para el chisme, pero pésima administradora”, aseguró el partido liderado por el expresidente Uribe.

Asimismo, le reclamaron porque cuando fue mandataria local “maltrató” a la Policía, mientras que ahora pretende hablar de seguridad. “No puede olvidarse su derroche ni su incoherencia: se ha movido entre el petrismo y el cuasipetrismo según le convenga”, le criticaron.

Claudia López ha sido criticada por acomodarse políticamente. | Foto: juan carlos sierra-semana

Desde distintos sectores recuerdan que López en 2022 respaldó a Petro cuando ganó la Presidencia, sin embargo, posteriormente lo criticó en ese mandato, mientras ella era alcaldesa de Bogotá.

“Yo me siento contenta, no solo me siento bien, yo voté por el presidente Petro, yo creo en el cambio que él representa; a mí me ilusiona esta época de cambio, sé que los cambios generan un poquito de inestabilidad y de temor y hay un poquito de incertidumbre, es parte de lo que trae el cambio. ¡Carajo, pero al fin ganamos! Es que nunca habíamos logrado que las mayorías ciudadanas de centroizquierda o izquierda ganaran", dijo la exmandataria en una entrevista con Yesid Lancheros, actual director general de SEMANA.

Sin embargo, López se ha convertido en una acérrima crítica de Petro en los últimos años, pues hay quienes consideran que se trataría de una estrategia electoral de cara a su campaña de 2026.

Miguel Uribe Londoño anunció que renuncia al partido Centro Democrático. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA - SEMANA

“El presidente Gustavo Petro me quiere callar, mandó a sus negociadores de la paz total a que me denunciaran ante la Fiscalía para callarme. ¡La historia se repite! Hace 20 años el uribismo hizo lo mismo; no tuve miedo entonces ni ahora. Me defenderé y no dejaré de denunciar la corrupción y la traición a la gente, ni de hacer propuestas para mejorar la vida y tranquilidad de los colombianos", dijo López recientemente.

Lo que generó la molestia del uribismo con la mandataria local es que López se refirió a la decisión que tomó Miguel Uribe Londoño de renunciar al Centro Democrático luego de que el partido anunciara que no continuaría con su candidatura por diferencias internas.