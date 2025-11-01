Confidenciales
Claudia López cambia nuevamente de parecer y ahora le agradece al presidente Petro
La aspirante a la Casa de Nariño respondió a un mensaje de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.
La exalcaldesa de Bogotá Claudia López volvió a ponerse del lado del presidente Gustavo Petro, a quien apoyó de forma entusiasta en la campaña de 2022, aunque ha intentado desmarcarse recientemente, debido a los escándalos y la falta de resultados del mandatario.
Sin embargo, López, hoy precandidata presidencial, cambió de parecer este sábado y, en vez de criticar a Petro, como lo ha venido haciendo en los últimos meses, le expresó su gratitud frente a la financiación del Gobierno nacional para la flota eléctrica en Bogotá.
“¡Felicitaciones y gracias, ministra @maferojas y presidente, por cumplirle a Bogotá Región con la financiación de la flota eléctrica y del Regiotram del norte Zipaquirá-Bogotá! Solo falta la cofinanciación del tren de cercanías del Valle del Cauca para que la felicidad sea completa!”, indicó López.
La reacción de la precandidata presidencial se da a un mensaje de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien explicó la firma del acuerdo del Gobierno nacional con la ciudad, para cofinanciar la flota de buses eléctricos y asegurar las líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá.
“El aporte del Gobierno es de 938.000 millones de pesos para la adquisición de flota eléctrica en conjunto con Bogotá. Compromiso con la electrificación del transporte. Nación y Distrito firman el acuerdo para cofinanciar flota de buses eléctricos y asegurar la línea 1 y 2 del Metro de Bogotá”, señaló Rojas.