Claudia López cambia nuevamente de parecer y ahora le agradece al presidente Petro

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López volvió a ponerse del lado del presidente Gustavo Petro, a quien apoyó de forma entusiasta en la campaña de 2022, aunque ha intentado desmarcarse recientemente, debido a los escándalos y la falta de resultados del mandatario.

Sin embargo, López, hoy precandidata presidencial, cambió de parecer este sábado y, en vez de criticar a Petro, como lo ha venido haciendo en los últimos meses, le expresó su gratitud frente a la financiación del Gobierno nacional para la flota eléctrica en Bogotá.

“¡Felicitaciones y gracias, ministra @maferojas y presidente, por cumplirle a Bogotá Región con la financiación de la flota eléctrica y del Regiotram del norte Zipaquirá-Bogotá! Solo falta la cofinanciación del tren de cercanías del Valle del Cauca para que la felicidad sea completa!”, indicó López.

Felicitaciones y gracias Ministra @maferojas y Presidente por cumplirle a Bogotá Region con la financiación de la flota eléctrica y del Regiotram del norte Zipaquirá-Bogotá!

Solo falta la cofinanciación del tren de cercanías del Valle del Cauca para que la felicidad sea completa! https://t.co/XfSU92hpiE — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 1, 2025

La reacción de la precandidata presidencial se da a un mensaje de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien explicó la firma del acuerdo del Gobierno nacional con la ciudad, para cofinanciar la flota de buses eléctricos y asegurar las líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá.