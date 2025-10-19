Suscribirse

Confidenciales

Claudia López sale en defensa de Gustavo Petro frente a las afirmaciones de Donald Trump

La precandidata presidencial aseguró que el presidente de Estados Unidos no está actuando correctamente.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
19 de octubre de 2025, 7:47 p. m.
Esto fue lo que dijo la exalcaldesa de la capital.
Claudia López y Gustavo Petro. | Foto: Semana

En medio de todas las reacciones que se han dado por la arremetida del presidente Donald Trump contra Gustavo Petro, a quien calificó de “líder del narcotráfico”, Claudia López salió a defender al mandatario colombiano.

López, quien votó por Petro y dijo abiertamente que lo haría nuevamente, puso un escrito en redes sociales donde pidió respeto por el mandatario.

“Le pido al presidente de EE. UU. respeto por las instituciones de Colombia, incluida la Presidencia de la República. Los desacuerdos entre nuestros países deben resolverse con espíritu democrático y de cooperación, no con insultos ni amenazas”, dijo López.

Después de hacer la defensa a Petro, la precandidata presidencial habló de la contienda del 2026.

“Aquí decidimos en las urnas: defenderemos la institucionalidad y, democráticamente, derrotaremos el proyecto de Petro. Derrotar el narcotráfico y recuperar la democracia en Venezuela requieren una alianza multilateral, respetuosa y de largo plazo, a la que lo invito con espíritu de cooperación y visión común”, reiteró.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conoce el oscuro pasado del pescador que Petro defendió y que habría muerto en bombardeo de Trump: estuvo en la cárcel

2. Cinco departamentos con hechos de violencia y 28 posibles irregularidades electorales en elecciones de jóvenes. Balance del MOE

3. Cae acusación hacia Atlético Nacional por último penal pitado a favor: “fijos por partido”

4. Andrea Valdiri expuso lo que le dijo a Yina Calderón en el ‘ring’ de Stream Fighters 4; nadie lo notó

5. La instrucción que entregó el almirante Cubides a comandantes militares por elecciones en Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Claudia LópezGustavo PetroDonald Trump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.