Claudia López sale en defensa de Gustavo Petro frente a las afirmaciones de Donald Trump
La precandidata presidencial aseguró que el presidente de Estados Unidos no está actuando correctamente.
En medio de todas las reacciones que se han dado por la arremetida del presidente Donald Trump contra Gustavo Petro, a quien calificó de “líder del narcotráfico”, Claudia López salió a defender al mandatario colombiano.
López, quien votó por Petro y dijo abiertamente que lo haría nuevamente, puso un escrito en redes sociales donde pidió respeto por el mandatario.
“Le pido al presidente de EE. UU. respeto por las instituciones de Colombia, incluida la Presidencia de la República. Los desacuerdos entre nuestros países deben resolverse con espíritu democrático y de cooperación, no con insultos ni amenazas”, dijo López.
Después de hacer la defensa a Petro, la precandidata presidencial habló de la contienda del 2026.
“Aquí decidimos en las urnas: defenderemos la institucionalidad y, democráticamente, derrotaremos el proyecto de Petro. Derrotar el narcotráfico y recuperar la democracia en Venezuela requieren una alianza multilateral, respetuosa y de largo plazo, a la que lo invito con espíritu de cooperación y visión común”, reiteró.