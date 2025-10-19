En medio de todas las reacciones que se han dado por la arremetida del presidente Donald Trump contra Gustavo Petro, a quien calificó de “líder del narcotráfico”, Claudia López salió a defender al mandatario colombiano.

López, quien votó por Petro y dijo abiertamente que lo haría nuevamente, puso un escrito en redes sociales donde pidió respeto por el mandatario.

“Le pido al presidente de EE. UU. respeto por las instituciones de Colombia, incluida la Presidencia de la República. Los desacuerdos entre nuestros países deben resolverse con espíritu democrático y de cooperación, no con insultos ni amenazas”, dijo López.

Después de hacer la defensa a Petro, la precandidata presidencial habló de la contienda del 2026.

Le pido al presidente de EE. UU. respeto por las instituciones de Colombia, incluida la Presidencia de la República. Los desacuerdos entre nuestros países deben resolverse con espíritu democratico y de cooperación, no con insultos ni amenazas.

Aquí decidimos en las urnas:… pic.twitter.com/1knPeSEITH — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) October 19, 2025