Claudia López, varias veces abucheada en Congreso de Camacol por su referencia al expresidente Álvaro Uribe

Durante el Congreso de Camacol, gremio de constructores, ocho precandidatos a la Presidencia fueron puestos a prueba ante el auditorio repleto de protagonistas de la construcción.

Pero Claudia López, en particular, fue una de las abucheadas; primero, por una referencia que hizo a la polarización del país, en la que mencionó que no solo se ha dado por el gobierno de Gustavo Petro, sino que también por el lado de la derecha, orquestada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

López intentaba posicionar la idea de que ninguno de los extremos es bueno para el país, a lo que los asistentes al Congreso respondieron con rechazo.

Otro de los momentos en los que recibió rechiflas, en el panel de precandidatos que se realizó en el Congreso de Camacol, fue cuando le preguntaron si haría alianzas con el Centro Democrático. Los participantes tenían que sacar una paleta verde con un ‘sí’, o una roja con un ‘no’ y ella, convencida, mostró la roja.