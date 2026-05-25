Gustavo Petro lanzó advertencia sobre la inteligencia artificial: “Despedirá centenares de millones de trabajadores”

Este lunes 25 de mayo, el presidente Gustavo Petro realizó una reflexión sobre los efectos que puede traer consigo el uso de la inteligencia artificial en el mundo.

En el análisis, el jefe de Estado advirtió que, si no existe un control público global de la inteligencia artificial, podría haber serias consecuencias, como el despido masivo de trabajadores.

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“Si la humanidad no controla pública y globalmente la inteligencia artificial, este medio despedirá centenares de millones de trabajadores en el mundo, llevará al capitalismo a su crisis final porque no habrá demanda humana que es su fundamento: las máquinas no compran, y como dijo el físico Stephen Hawking, pondrá fin a la humanidad al no poder definir qué es realidad y qué es virtualidad. Esperemos la encíclica Magnificat Humanitas y actuemos”, expresó el mandatario colombiano.

La postura de Petro se dio en respuesta a un mensaje del papa León XIV: “En la era de la #InteligenciaArtificial, en la que la dignidad humana corre el riesgo de verse eclipsada por nuevas formas de deshumanización, tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos, custodiando con amor esa magnífica humanidad que se nos ha dado y revelado en plenitud en Cristo, y que ninguna máquina podrá jamás sustituir en su esplendor. #MagnificaHumanitas”.

Frente al tema del papa León XIV, recientemente se conoció que el presidente Gustavo Petro sostendrá una reunión en el Vaticano, la cual se llevará a cabo el próximo 2 de julio.

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Detalles de ese encuentro los entregó Andrés Hernández, jefe de Comunicaciones Estratégicas de la Casa de Nariño: “Tenemos una visita oficial invitada por su santidad el día 2 de julio en el Vaticano; fue una comunicación que envió al presidente el papa León XIV. Allí se espera que haya una visita oficial; se espera que el presidente esté acompañado de su gabinete”.

El presidente Gustavo Petro se reunirá con el papa León XIV en el Vaticano el próximo 2 de julio. Los detalles los entregó el jefe de Comunicaciones Estratégicas de la Casa de Nariño, Andrés Hernández. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Y0lRkcEbGN — Revista Semana (@RevistaSemana) May 21, 2026

Se espera que en esa reunión el presidente Petro y el papa León XIV aborden temas en común, como la paz, estrategias para cerrar las brechas sociales y la necesidad de que finalicen conflictos como la guerra en Medio Oriente.