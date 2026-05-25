“El cambio no tiene reversa”: la polémica frase que enredaría al gobernador de Nariño en participación en política

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, podría terminar enredado con la Procuraduría por participación en política.

El sábado 24 de mayo, el mandatario regional, cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro, llegó a un evento masivo en el municipio de La Cruz, Nariño, ubicado al norte del departamento, y, ante la presencia de decenas de ciudadanos en un coliseo, dijo reiteradamente: “Viva Gustavo Petro, viva Gustavo Petro”. El público respondió: “¡Viva!”.

A renglón seguido, añadió: “El cambio no tiene reversa”.

Esa frase es característica de la campaña presidencial de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, y ha sido mencionada por Gustavo Petro en varios de sus eventos, algunos de los cuales han motivado a la oposición a pedir que sea investigado disciplinariamente por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por corrupción.

Aunque el gobernador Escobar Jaramillo no mencionó el nombre de Iván Cepeda durante su intervención, la frase evidencia su interés por enviar un mensaje político a ocho días de la primera vuelta presidencial, según consideraron algunos de sus opositores políticos.

Es de recordar que la entonces procuradora Margarita Cabello suspendió temporalmente de su cargo al alcalde Daniel Quintero el 11 de mayo de 2022, porque grabó un video al interior de un vehículo en el que dijo: “El cambio en primera”, una frase popular en la entonces campaña presidencial de Gustavo Petro.

Quintero pudo regresar a su cargo hasta después del 20 de junio de 2022, cuando los colombianos eligieron a Gustavo Petro en segunda vuelta.

El gobernador de Nariño es uno de los mandatarios más cercanos a Petro. De hecho, ha ayudado a impulsar las negociaciones entre el Gobierno nacional y Comuneros del Sur, un ala disidente de la guerrilla del ELN.