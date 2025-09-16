Suscribirse

NACIÓN

Claudia López sale en defensa de Gustavo Petro tras descertificación de Colombia: “Por razones políticas”

La descertificación de Estados Unidos a Colombia no ocurría desde hace 28 años.

Redacción Nación
16 de septiembre de 2025, 2:15 p. m.
Esto fue lo que dijo la exalcaldesa de la capital.
Claudia López y Gustavo Petro | Foto: Semana

Este lunes, 15 de septiembre, se hizo oficial lo que muchos pronosticaban. El gobierno de Donald Trump descertificó a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, algo que no ocurría hace 28 años.

“He designado que Colombia ha incumplido manifiestamente sus obligaciones en materia de control de drogas”, se indicó en el texto de la Casa Blanca, firmado por el mandatario estadounidense, Trump.

Contexto: Descertificación: el Departamento de Estado criticó a Gustavo Petro, pero exaltó a las “autoridades locales”

Tras la decisión de los Estados Unidos, en el país se desató una tormenta política y, quien precisamente se refirió al respecto, fue la precandidata presidencial Claudia López quien, a través de su cuenta en la red social X, salió en defensa del Gobierno Petro.

En X, López aseguró que la descertificación de Colombia fue, según ella, por temas políticos.

Por razones políticas descertificaron al gobierno de Petro. La política de guerra contra las drogas tanto del gobierno de Estados Unidos como de Colombia han fracasado. Allá sube el consumo y acá la producción y a la par la violencia y la corrupción”, dijo López al inicio de su mensaje en X, compartido esta mañana de martes, 16 de septiembre.

El mensaje de Claudia López.
El mensaje completo de Claudia López. | Foto: Tomado de la cuenta en X: @ClaudiaLopez

Vale mencionar que, en medio del consejo de ministros que se llevó a cabo este lunes 15 de septiembre, el presidente Petro hizo mención a la decisión que tomó los Estados Unidos contra Colombia.

“Hay una realidad que voy a anunciar hoy y es que los Estados Unidos nos descertifican. Después de decenas de muertos, de policías sobre todo, de soldados, de gente del común tratando de impedir que les llegue la cocaína, porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano —incluso se afecta al pueblo colombiano de una manera inocente— sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana, que no se embadurne más las narices”, afirmó Petro durante el consejo de ministros, antes de que se hiciera público el texto oficial sobre la descertificación de los Estados Unidos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fifa cedió ante los reclamos: decisión oficial le cambia las cosas a la Selección Colombia

2. Así se desarrolla la agroindustria con sello de exportación desde Córdoba: los jóvenes juegan un papel clave

3. Crece la lista: Atlético Nacional apunta a uno de estos tres técnicos para reemplazar a Gandolfi

4. Clarividente colombiana advirtió sobre sucesos que golpearían al mundo; se estaría cumpliendo predicción: “Me causa mucho susto”

5. Israel inició operación ofensiva terrestre en Gaza, en medio de fuertes críticas internacionales. “Está cometiendo un genocidio”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Claudia Lópezdescertificaciónnarcotráfico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.