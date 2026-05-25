El Gobierno Nacional confirmó las restricciones de ley seca para la jornada electoral presidencial de 2026. Consumir o vender alcohol durante el periodo prohibido podría generar multas y cierres de establecimientos.

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Las elecciones presidenciales de Colombia de 2026 estarán acompañadas nuevamente por una de las medidas más estrictas de control de orden público: la ley seca.

La restricción, establecida por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 188 de 2026 del Ministerio del Interior, busca evitar alteraciones durante la jornada democrática y aplicará en todo el país durante la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

De acuerdo con el decreto oficial, la prohibición comenzará a las 6:00 p. m. del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio de 2026.

Durante ese periodo estará restringida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos comerciales.

La normativa ordena a los alcaldes y autoridades de Policía aplicar controles especiales para garantizar el cumplimiento de la medida.

Además, las administraciones locales podrán ampliar las restricciones si consideran que existen riesgos de alteración del orden público.

Las sanciones económicas por incumplir la ley seca pueden ser elevadas.

Según lo establecido en el Código Nacional de Policía y Convivencia, las personas sorprendidas vendiendo, comprando o consumiendo licor durante la restricción podrán recibir multas que van desde 4 hasta 32 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV).

Para 2026, esto equivale aproximadamente a comparendos entre $233.454 y $1.867.632.

Las autoridades también tienen facultad para imponer medidas adicionales.

Entre ellas están el decomiso de bebidas alcohólicas, la suspensión temporal de actividades comerciales e incluso el cierre de establecimientos que desacaten la orden.

a ley seca regirá en todo el país durante las elecciones presidenciales de 2026 para prevenir alteraciones del orden público. Foto: Getty Images / Museo de la Salsa en Facebook / API / Montaje: Semana

La restricción también aplica para tiendas y espacios públicos

El Gobierno ha insistido en que la ley seca no solo aplica para bares o discotecas.

La restricción también incluye tiendas, supermercados, licoreras y cualquier espacio público donde se detecte consumo de alcohol.

La medida hace parte de un paquete nacional de seguridad electoral que también contempla controles fronterizos, monitoreo policial y restricciones a la propaganda política en determinados horarios.

En ciudades como Bogotá, las autoridades ya anunciaron planes especiales de vigilancia, puestos de mando unificado y coordinación con la Registraduría Nacional para supervisar el desarrollo de la jornada electoral.

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La Registraduría Nacional y el Ministerio del Interior recomendaron a los ciudadanos mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.

De esta forma se evitarán confusiones sobre horarios, excepciones y sanciones durante los comicios presidenciales de 2026.