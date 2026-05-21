Colombia realizará un plan integral de capacitación dirigido a cerca de 9.000 miembros de las comisiones escrutadoras que fueron designadas para las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo. Un grupo de 6.400 de estos son servidores judiciales.

La estrategia es implementada por la Registraduría y el Consejo Nacional de la Judicatura con el objetivo de fortalecer la formación electoral de jueces de la República, notarios y registradores de instrumentos públicos en todo el país.

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El registrador Hernán Penagos consideró que “es determinante que todos los actores del proceso electoral, especialmente los miembros de las comisiones escrutadoras, quienes declaran los resultados en cada uno de los municipios del país, cuenten con amplias capacidades técnicas para desempeñar con rigurosidad sus funciones”. Esas tareas son clave para garantizar la transparencia del proceso electoral.

El proyecto contempla capacitaciones departamentales lideradas por la Registraduría y dirigidas a los miembros de las comisiones escrutadoras, además de una ruta formación electoral con talleres que son impartidos por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” del Consejo Superior de la Judicatura.

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Esas dos instituciones también implementaron la plataforma de capacitación ‘aConfiar’, un curso virtual que fue diseñado por la autoridad electoral encaminada a afianzar los conocimientos técnicos de los miembros de las comisiones escrutadoras.

Estas también hicieron públicos los recursos didácticos y prácticos que diseñaron para los escrutadores y claveros, a través del Sistema Integral de Capacitación Electoral (SICE) de la Registraduría. Las personas pueden acceder a esa información.

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La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno, destacó que “la transparencia electoral se protege con instituciones sólidas, servidores públicos preparados y ciudadanos que confían en la democracia. Desde la Rama Judicial asumimos con rigor y responsabilidad nuestra tarea de garantizar procesos electorales íntegros, legítimos y confiables para todos los colombianos”.