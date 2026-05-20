El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, habló de la situación que tiene el Gobierno frente al ELN, el grupo guerrillero con el que ha buscado distintas formas de negociación pero sobre las cuales no ha tenido éxito.

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Según dijo, tras las masacres, no habría posibilidad a algún acuerdo con ese grupo armado ilegal.

“Canje no va a haber, ni intercambio humanitario, nada de eso que coloque al Estado en una situación de simetría con el ELN. Más aún, después de que el ELN hace esa acción tan terrible contra seis personas que las asesinó allá en el municipio de Ábrego, en el Catatumbo”, afirmó Patiño.

El alto comisionado para la paz se refiere a la masacre registrada en las últimas horas que dejó a seis personas asesinadas, entre ellas, algunos miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP), líderes campesinos y defensores de derechos humanos.

El ELN quiso quedarse con el control absoluto del departamento, y por eso estalló la guerra con las Farc. Diariamente se presentan masacres en esta zona del país. Foto: afp / sin Esquinas

Para Patiño no hay una muestra clara por parte del ELN para avanzar en un acuerdo con el Gobierno. De todas maneras, el funcionario del Gobierno dijo que si alguno de los comandantes de esas estructuras quisiera buscar un acuerdo podrían conversarlo.

Sobre la masacre ocurrida en el Catatumbo, según informó la Gobernación de Norte de Santander, el hecho habría ocurrido entre Ocaña y Ábrego. Las personas asesinadas fueron: Freiman David Velásquez, Iván Stiven Camacho, Mayerlis Yoselin Hernández, Yidy Smith Velásquez, Robinson Carvajalino y Sebastián Murillo.

“Rechazamos de manera contundente el ataque armado que cobró la vida del líder campesino Freiman David Velásquez y sus acompañantes. Nos solidarizamos con sus familias, ASUNCAT y las comunidades que hoy resisten en medio del conflicto. Exigimos justicia, verdad y garantías de protección para el liderazgo social y campesino en el país”, dijeron desde la Gobernación de Norte de Santander.

Desde el mismo Pacto Histórico rechazaron estos hechos. “Masacraron en Ábrego a Freiman David Velásquez, responsable juvenil de ASUNCAT, junto a integrantes de su esquema de protección y demás acompañantes. Un crimen atroz contra el liderazgo campesino y popular del Catatumbo”, dijo el representante Gabriel Becerra.

Guerrilla del ELN Foto: Guillermo Torres / Semana

Según Indepaz, se trata de la masacre número 56 ocurrida en el 2026, una cifra bastante alarmante para distintos organismos.

En el caso del ELN, el Gobierno intentó conversar con este grupo en varias mesas que se instalaron en distintos países y de la cual hizo parte el senador Iván Cepeda, sin embargo, no se llegó a acuerdos.

Los críticos de este proceso aseguran que durante el mandato del presidente Gustavo Petro, quien dijo que firmaría la paz con esa guerrilla al comienzo de su mandato, ese grupo se habría fortalecido.