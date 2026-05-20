Senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, denuncia nuevamente amenazas de muerte en su contra

En medio de la oleada de violencia que se vive en el país y que ha terminado tocando a varios actores políticos, el senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal alertó de amenazas en su contra.

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Según dijo, desde hace meses ha venido hablando de esos hechos. Entre la información que ha recopilado tiene pistas de que se trataría de grupos armados en complicidad con políticos, quienes estarían detrás. “Estaban involucradas personas que participaban, al parecer, en la política”, dijo.

Chacón mencionó que le ha llegado nueva información relacionada a estos hechos. “Quiero dejar pública la solicitud y ratificar que nos han llegado informaciones de la misma índole”, agregó.

El senador afirmó que va a presentar los documentos y pruebas que tiene sobre estos hechos con nombres propios de quienes estarían detrás, tanto autores materiales como intelectuales.

“Al parecer, son los que están fraguando con esos grupos delincuenciales todos los actos contra nuestra existencia y actividad política”, agregó Chacón.

El senador dejó constancia que si le llega a suceder algo y el Estado lo desprotege, se deberá asumir esa responsabilidad ante las denuncias que está haciendo.

Chacón argumentó que una de las razones por las que lo estarían amenazando es por los debates que ha hecho a nivel nacional, pero también las alertas que ha generado a nivel local en su departamento, Norte de Santander.

El senador del Partido Liberal recordó que hace unos meses ya había generado esta alerta. Foto: guillermo torres-semana

El senador liberal dijo que no le teme a estas estructuras y que seguirá enfrentándolas desde el ámbito político. Chacón pidió que el Estado y la Unidad Nacional de Protección (UNP) le puedan brindar seguridad; recordó el caso de Miguel Uribe Turbay quien habría sido asesinado por la Segunda Marquetalia, a pesar de las advertencias de riesgo que habían hecho él y su equipo a la entidad.

“Que después digan que no hubo solicitudes de seguridad ni de las amenazas. Aquí estamos dejando constancia desde hace meses de las amenazas que surgen contra muchos de nosotros y del peligro que estamos teniendo en nuestras regiones por nuestra actividad política y por decir lo que corresponde que es persiguiendo a los bandidos, como nos corresponde a muchos de nosotros desde el Congreso de la República”, afirmó.

En septiembre de 2025 Chacón ya había denunciado las amenazas de muerte a las que hace referencia.