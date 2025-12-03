Suscribirse

Política

Corte Constitucional declaró exequible la Ley Sara Sofía; el senador Alejandro Chacón le pide al presidente sancionarla pronto

Se establece que se creará una herramienta en la que se podrán denunciar las desapariciones de menores de edad en el país.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 9:03 p. m.
Comisión Primera del Senado debate de control político orden público en el Valle del Cauca
El senador Alejandro Carlos Chacón fue uno de los autores de la iniciativa. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La Corte Constitucional le dio luz verde al proyecto de ley estatutaria denominado “Sara Sofía”, que recuerda al caso de la menor que resultó extraviada en 2021 y nunca se supo con certeza de su paradero.

La iniciativa establece que se cree Alerta Colombia, un mecanismo por medio del cual se podrá reportar la desaparición de los menores de edad en el país para que las autoridades inicien de inmediato su búsqueda.

El senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, uno de los autores de la ley, celebró este avance y le pidió al presidente Gustavo Petro que la pueda sancionar pronto, pues solo hace falta ese paso para que entre a regir.

El año pasado, en una reunión de la comisión interinstitucional, un magistrado señaló: “Se pueden volver a tomar el Palacio de Justicia”.
La Corte Constitucional declaró exequible la ley. | Foto: guillermo torres-semana

“Esta es una herramienta urgente y necesaria para garantizar una respuesta rápida del Estado y de la sociedad frente a la desaparición de niños y niñas. Con la sanción presidencial, Colombia contará con una alerta efectiva que puede marcar la diferencia, incluso, entre la vida y la muerte de los menores desaparecidos”, aseguró el senador liberal.

Contexto: Epa Colombia ayudó a una reclusa a salir de prisión: la increíble historia

Gracias a Alerta Colombia se podrá difundir masivamente la información relacionada a la desaparición de menores y se activarán inmediatamente protocolos de búsqueda para encontrarlos en cualquier lugar del país.

En el articulado se establece que todo menor de 12 años que se considere extraviado o haya sido extraído de su residencia, domicilio, centro educativo, entre otros, será buscado por las autoridades gracias a este mecanismo.

Sara Sofía tenía 2 años cuando desapareció en Kennedy, sur de Bogotá. Su cuerpo no ha sido encontrado y el caso se maneja como desaparición forzada.
El caso de Sara Sofía, de tan solo dos años, conmovió al país. | Foto: Carolina Galván

Según la ley, esta difusión se hará compartiendo los datos del menor a través de los servicios de comunicaciones en las zonas aledañas en las que se extravió el niño o niña. Allí se informará de la fecha exacta en la que se perdió, el número telefónico de las autoridades y familiares y la ciudad.

Igualmente, el ICBF deberá disponer de un canal de comunicación en su página web para que las personas puedan reportar cuando un menor se encuentre desaparecido. Si en las 24 horas iniciales no se encuentra el menor, el ICBF deberá presentar la denuncia ante la Fiscalía.

Lo último que se supo en el caso de Sara Sofía, por quien se creó esta ley, es que en entrevista con SEMANA, Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, contó que su celda estaba conjunta a la de la madre de la menor y ella le confesó que “Sara Sofía ya no está acá”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Costco demanda a la administración Trump: esto fue lo que llevó a la minorista a acudir a la justicia de EE. UU.

2. Sara Uribe soltó inesperado comentario con el que habría salpicado a Fredy Guarín: “Le creí todas las mentiras”

3. Cuándo es el próximo partido de Luis Díaz, luego de haber eliminado a Unión Berlín en la Copa de Alemania

4. Las camisetas más valiosas de los mundiales de fútbol: algunas superan los 9 millones de dólares

5. Sara Corrales reveló el sexo de su bebé con una extraordinaria celebración: así fue el emotivo momento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alejandro Carlos ChacónCorte ConstitucionalCongreso de la República

Noticias Destacadas

Paloma Valencia e Iván Cepeda.

Paloma Valencia e Iván Cepeda se enfrentaron fuertemente en el Senado en debate citado por la oposición en contra del Gobierno

Redacción Semana
Marco Emilio Hincapié

¿Hijo del presidente de Coljuegos es la ficha del minSalud en la lista a la Cámara por Tolima del Pacto Histórico?

Redacción Semana
Comisión Primera del Senado debate de control político orden público en el Valle del Cauca

Corte Constitucional declaró exequible la Ley Sara Sofía; el senador Alejandro Chacón le pide al presidente sancionarla pronto

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.