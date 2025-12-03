La Corte Constitucional le dio luz verde al proyecto de ley estatutaria denominado “Sara Sofía”, que recuerda al caso de la menor que resultó extraviada en 2021 y nunca se supo con certeza de su paradero.

La iniciativa establece que se cree Alerta Colombia, un mecanismo por medio del cual se podrá reportar la desaparición de los menores de edad en el país para que las autoridades inicien de inmediato su búsqueda.

El senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, uno de los autores de la ley, celebró este avance y le pidió al presidente Gustavo Petro que la pueda sancionar pronto, pues solo hace falta ese paso para que entre a regir.

La Corte Constitucional declaró exequible la ley. | Foto: guillermo torres-semana

“Esta es una herramienta urgente y necesaria para garantizar una respuesta rápida del Estado y de la sociedad frente a la desaparición de niños y niñas. Con la sanción presidencial, Colombia contará con una alerta efectiva que puede marcar la diferencia, incluso, entre la vida y la muerte de los menores desaparecidos”, aseguró el senador liberal.

Gracias a Alerta Colombia se podrá difundir masivamente la información relacionada a la desaparición de menores y se activarán inmediatamente protocolos de búsqueda para encontrarlos en cualquier lugar del país.

En el articulado se establece que todo menor de 12 años que se considere extraviado o haya sido extraído de su residencia, domicilio, centro educativo, entre otros, será buscado por las autoridades gracias a este mecanismo.

El caso de Sara Sofía, de tan solo dos años, conmovió al país. | Foto: Carolina Galván

Según la ley, esta difusión se hará compartiendo los datos del menor a través de los servicios de comunicaciones en las zonas aledañas en las que se extravió el niño o niña. Allí se informará de la fecha exacta en la que se perdió, el número telefónico de las autoridades y familiares y la ciudad.

Igualmente, el ICBF deberá disponer de un canal de comunicación en su página web para que las personas puedan reportar cuando un menor se encuentre desaparecido. Si en las 24 horas iniciales no se encuentra el menor, el ICBF deberá presentar la denuncia ante la Fiscalía.