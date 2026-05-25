La ley seca volverá a regir en Colombia durante las elecciones de 2026, como parte de las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional para garantizar el orden público y el desarrollo normal de la jornada democrática.

Ley seca en Colombia: horarios y restricciones por las elecciones del domingo 31 de mayo

La medida está contemplada en el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, expedido por el Ministerio del Interior, el cual establece restricciones temporales como la prohibición de la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional durante el periodo electoral.

Según lo definido por la normativa, la ley seca se aplica desde el sábado previo a la jornada electoral y se extiende hasta el lunes siguiente al día de votación.

Los horarios específicos pueden ser ajustados por las autoridades locales según las condiciones de orden público.

El objetivo de la medida es prevenir alteraciones del orden público durante las elecciones, garantizar la seguridad de los votantes y permitir el desarrollo de los comicios en condiciones de normalidad.

Esta medida se toma para evitar inconvenientes de orden público. Foto: Getty Images / Museo de la Salsa en Facebook / API / Montaje: Semana

Sanciones por incumplir la ley seca

El incumplimiento de la ley seca no contempla sanciones adicionales creadas específicamente para el proceso electoral, sino que se rige por lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).

En ese sentido, las personas que violen la restricción pueden recibir una multa tipo 4, equivalente a entre 4 y 32 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Esto puede representar valores cercanos a 1,8 millones de pesos en 2026, dependiendo del caso y la reincidencia.

Además de la sanción económica, las autoridades pueden aplicar medidas como:

Decomiso de bebidas alcohólicas

Cierre temporal de establecimientos

Disolución de reuniones donde se incumpla la norma

Estas acciones buscan garantizar el cumplimiento efectivo de la restricción durante la jornada electoral.

En caso de reincidencia o negativa al pago de la sanción, los ciudadanos pueden enfrentar procesos de cobro coactivo por parte de las autoridades, lo que incrementa el valor de la multa y puede derivar en medidas administrativas adicionales.

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¿Quién hace cumplir la ley seca?

El cumplimiento de la ley seca está a cargo de la Policía Nacional, en coordinación con las alcaldías municipales y autoridades locales.

Estas entidades pueden realizar operativos de control en establecimientos comerciales, bares y espacios públicos para verificar que no se venda ni consuma alcohol durante el periodo de restricción.

En caso de incumplimiento, las autoridades están facultadas para imponer comparendos y aplicar medidas correctivas inmediatas.

En conclusión, la ley seca en elecciones presidenciales en Colombia es una medida preventiva de carácter nacional que busca garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y el adecuado desarrollo del proceso electoral.