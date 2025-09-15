Cuatro elementos que resalta el expresidente Duque de la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia

El expresidente Iván Duque reaccionó a la decisión del Departamento de Estado de EE. UU. de descertificar a Colombia. Y menciono cuatro temas clave que fueron resaltados:

“1. Desmonte de los grupos manuales de erradicación.

2. Crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos.

3. Las más bajas incautaciones como porcentaje de la producción potencial en décadas.

4.Tratamiento complaciente a narcotraficantes bajo la paz total, mejor conocida como paz fatal".

El exmandatario agregó: “Gracias a que los EE. UU. diferencian la tradición histórica de Colombia en la lucha contra el narcotráfico del Gobierno Petro, no se aplicarán sanciones que afecten el apoyo y la cooperación a las instituciones”.

El Departamento de Estado comunicó la decisión de descertificar al país en un duro comunicado en el que hizo menciones muy críticas al Gobierno Petro.

En el texto, se habla del aumento de los cultivos ilícitos y de la producción de cocaína “hasta alcanzar niveles récord bajo el presidente Gustavo Petro”.