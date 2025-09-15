Suscribirse

CONFIDENCIALES

Cuatro elementos que resalta el expresidente Duque de la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia

El exmandatario se pronunció con una publicación en X.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 2:45 a. m.
.
Iván Duque se pronunció frente a la decisión del gobierno estadounidense. | Foto: Nicolás Galeano

El expresidente Iván Duque reaccionó a la decisión del Departamento de Estado de EE. UU. de descertificar a Colombia. Y menciono cuatro temas clave que fueron resaltados:

“1. Desmonte de los grupos manuales de erradicación.

2. Crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos.

3. Las más bajas incautaciones como porcentaje de la producción potencial en décadas.

4.Tratamiento complaciente a narcotraficantes bajo la paz total, mejor conocida como paz fatal".

El exmandatario agregó: “Gracias a que los EE. UU. diferencian la tradición histórica de Colombia en la lucha contra el narcotráfico del Gobierno Petro, no se aplicarán sanciones que afecten el apoyo y la cooperación a las instituciones”.

El Departamento de Estado comunicó la decisión de descertificar al país en un duro comunicado en el que hizo menciones muy críticas al Gobierno Petro.

En el texto, se habla del aumento de los cultivos ilícitos y de la producción de cocaína “hasta alcanzar niveles récord bajo el presidente Gustavo Petro”.

Contexto: Descertificación Colombia: gobierno Trump asegura que el fracaso de la lucha antidrogas recae únicamente en el “liderazgo político” de Gustavo Petro

Sobre la paz total, asegura que “los intentos fallidos del (primer mandatario) de buscar acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pánico en el aire: un vuelo chocó con una bandada de aves y terminó en aterrizaje de emergencia

2. Paro del 16 de septiembre EN VIVO | Así avanzan las manifestaciones en Bogotá; última actualización de movilidad y estaciones de TransMilenio habilitadas

3. “Hemos pedido una sanción severa”: alcalde de Cartagena pide cancelar licencia de turismo a agencia tras accidente en Barú

4. Dijeron que había muerto y tuvo que salir a desmentirlo: esto le pasó a famoso exjugador

5. Las razones de Ernesto Samper para decir que la descertificación de Colombia “no es el fin del mundo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Iván Duquedrogas ilícitasdescertificaciónDonald Trump

Noticias Destacadas

.

Cuatro elementos que resalta el expresidente Duque de la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia

Redacción Semana
.

“Ya no puedo hablar de las ministras porque me levantan... ser feminista de derecha no es ser feminista”: Gustavo Petro

Redacción Semana
Asobancaria 2024

Carolina Arbeláez destapa delicada denuncia sobre recursos del Ministerio de Defensa

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.