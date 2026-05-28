Los constantes ataques de Paloma Valencia contra Abelardo de la Espriella son idea de su nuevo estratega, Danny Quirós, pero no le están saliendo bien. ¿Qué hay detrás de todo?

SEMANA conoció que, desde el pasado domingo, el estratega Danny Quirós ingresó a la campaña presidencial de Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Como Valencia está a la baja en todas las encuestas y mediciones y su intención de voto se desinfló, la instrucción de Quirós para la aspirante fue una sola: atacar de frente y sin filtro al candidato Abelardo de la Espriella.

El análisis de Quirós fue el siguiente: Paloma Valencia ya perdió gran parte del apoyo de las bases del Centro Democrático que hoy están con De la Espriella, y, por ese motivo, hay que apuntar a los indecisos y al centro.

Con esa indicación precisa, Valencia inició esta semana con una inusual serie de ataques kamikaze contra De la Espriella que dividen peligrosamente a la oposición y le dejan el camino libre a Iván Cepeda, el candidato del petrismo.

Una fuente le confirmó a SEMANA que en la campaña de Valencia están muy preocupados por el desplome de esa candidatura e incluso hay temor de cara a la reposición de votos, ya que los gastos totales, según Cuentas Claras, van en más de 22.000 millones de pesos.

Los más optimistas consideran que Valencia podría obtener entre 3 y 3,5 millones de votos, pero los más pesimistas piensan que podrían estar por debajo incluso de la votación que obtuvo en la Gran Consulta por Colombia, en marzo pasado (unos 3,2 millones de votos).

Otra fuente le dijo a SEMANA que el error más garrafal que ha cometido Valencia en sus recientes ataques contra De la Espriella ha sido decir que él e Iván Cepeda son “lo mismo”, pues deja a sus seguidores en una encrucijada en caso de que haya una segunda vuelta, justamente, entre esos dos candidatos presidenciales, como lo indicaron las más recientes encuestas.

La fuente se preguntaba: “¿Estamos autodestruyendo el Centro Democrático? ¿Si Abelardo es lo mismo que Cepeda, entonces cómo el expresidente Álvaro Uribe y todo el uribismo va a apoyar al otro Cepeda en esa segunda vuelta? Lo que está haciendo Paloma Valencia es muy peligroso. Y los uribistas, desde adentro, no lo podemos permitir”.