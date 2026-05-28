Armando Benedetti confesó en vivo que siente preocupación por las elecciones 2026 y dijo el motivo: “Cosas feas”

Armando Benedetti, ministro del Interior, habló de lo que serán las elecciones 2026, que se celebrarán el próximo domingo 31 de mayo, y confesó en vivo que se encuentra preocupado por lo que puede ser el resultado.

La curiosa respuesta de Armando Benedetti sobre por qué le serviría que Paloma Valencia llegara a la presidencia

En diálogo con con la emisora Blu Radio, el funcionario dejó en claro que este sentimiento lo tiene es a nivel personal, más no es algo que tenga que ver con el presidente Gustavo Petro. “Él es una persona muy ensimismada, no es que muestre mucho, reacciona siempre muy fría y tranquilamente a todo”, comentó.

“Si usted me pregunta por el candidato que yo quiero votar, yo sí creo que tenemos por qué estar preocupados. Asustado no estoy, ando es preocupado porque a nivel personal creo que puede haber alguna persecución o cosas feas”, agregó.

Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: Publicaciones Semana

Benedetti habló del supuesto riesgo de persecuciones a algún sector político y que este termine en estallidos u otras situaciones. “Yo no sé si esté la experiencia para que otros candidatos manejen bien el país”, señaló.

No obstante, sostuvo que son preocupaciones normales que se pueden dar en medio del hermetismo que hay por las elecciones presidenciales. “Estoy preocupado por si pierde mi candidato, no el candidato del Gobierno”, mencionó.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, negó que Gustavo Petro esté participando indebidamente en política

El jefe de la cartera del Interior no se atrevió a responder quién era la persona por la que iba a votar, sino que simplemente se limitó a decir que se trataba del “candidato de la vida”.

Por otra parte, Benedetti afirmó que el presidente Petro en ningún momento ha participado en política y explicó que los eventos masivos que se están llevando a cabo y que se realizarán estaban plenados desde el mes de abril.

Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: PAULA LÓPEZ

De hecho, indicó que se trata de una tema de “despedida” que está llevando el jefe de Estado, teniendo en cuenta que ya dentro de poco termina su administración y abandona la Casa de Nariño.