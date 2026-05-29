Ojo Medellín: cambiarán horarios para sacar la basura en varias comunas

Desde junio de 2026, varios barrios de Medellín tendrán nuevos horarios para sacar la basura, como parte de ajustes en el servicio de recolección.

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Reducir acumulación de residuos y optimizar la operación de aseo

Los cambios comenzarán a implementarse de manera gradual los días 4, 5 y 6 de junio.

Según explicó Emvarias, la estrategia busca optimizar la operación del servicio de aseo y disminuir los problemas de acumulación de residuos en diferentes sectores de la ciudad.

Los habitantes de varios barrios de Medellín deberán adaptarse a nuevos horarios para sacar la basura desde los primeros días de junio de 2026.

La medida fue anunciada por Emvarias Grupo EPM y aplicará inicialmente en sectores de las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez.

El objetivo es el de reducir el tiempo que los residuos permanecen en calles y espacios públicos.

Entre los barrios que tendrán modificaciones aparecen La Rosa, Moscú 1, Villa Guadalupe, San Nicolás, La Cruz, Bello Oriente, Carpinelo, Versalles 2, Popular y Santo Domingo.

Algunos sectores pasarán a jornadas nocturnas entre las 7:00 y las 10:00 de la noche.

Otros deberán sacar las bolsas en horarios de la tarde o incluso en la madrugada.

De acuerdo con la información divulgada por Emvarias y replicada por medios regionales, sectores como La Rosa, Moscú 1, Villa Guadalupe y San Nicolás deberán presentar los residuos los lunes y jueves entre las 7:00 y las 9:00 de la noche.

En otros puntos como Manrique, El Pomar, Campo Valdés 2 y Palermo-Puerto Nuevo, la recolección se realizará los mismos días, pero entre la 1:00 y las 3:00 de la tarde.

La empresa también informó que desde el 5 de junio comenzarán ajustes en sectores de Villa Guadalupe, La Cruz, Bello Oriente, Carpinelo y Versalles 2.

Un día después, el 6 de junio, las modificaciones llegarán a zonas de Popular y Santo Domingo, donde la recolección se hará miércoles y sábados en horarios de tarde y noche.

#Medellín | Cambian horarios de recolección de basuras en varias comunas de Medellín desde junio https://t.co/buNOmHvGYV — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) May 28, 2026

Emvarias pidió a los ciudadanos respetar los nuevos horarios y evitar sanciones

Emvarias pidió a los ciudadanos consultar si sus barrios hacen parte de las modificaciones y sacar las bolsas únicamente en los horarios establecidos.

La compañía recordó además que, según el Decreto 1077 de 2015, los residuos deben ubicarse en los sitios autorizados.

Además, solo deben sacarse con una anticipación no mayor a tres horas antes de la recolección.

Quienes saquen la basura fuera de los horarios establecidos en Medellín pueden recibir un comparendo ambiental, una medida contemplada en la Ley 1259 de 2008 y en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La norma considera como infracción “sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del servicio”.

Las sanciones pueden comenzar con medidas pedagógicas, como asistir a jornadas de educación ambiental o participar en actividades comunitarias.

Sin embargo, en casos de reincidencia también pueden imponerse multas económicas.

La legislación nacional establece sanciones de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes para personas naturales y hasta 20 salarios mínimos para personas jurídicas, dependiendo de la gravedad de la falta.

Además, la Policía puede imponer medidas correctivas cuando detecte residuos sacados fuera del horario autorizado o abandonados en sitios no permitidos.

Los ciudadanos pueden consultar los nuevos horarios de recolección directamente en la página oficial de Emvarias Grupo EPM.

Allí, la empresa tiene habilitado un mapa interactivo por barrios y comunas para verificar los días y horas exactas en que pasa el servicio de basura.