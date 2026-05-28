Suspenden obras sin licencia en zona cercana al río Medellín y al metro: cuatro construcciones fueron selladas

La Alcaldía de Medellín suspendió cuatro construcciones que se levantaban sin licencia en sectores cercanos al río Medellín y a la línea férrea del Metro, en el norte de la ciudad.

La medida hace parte de los operativos de control territorial que buscan frenar intervenciones urbanísticas ilegales en áreas sensibles para la movilidad y la seguridad urbana.

La suspensión fue informada oficialmente por el Distrito el 27 de mayo de 2026.

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Las obras fueron intervenidas por falta de permisos

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, las construcciones no contaban con las licencias urbanísticas requeridas para adelantar las obras.

Por lo anterior, fueron objeto de suspensión preventiva mientras avanzan las verificaciones técnicas y administrativas.

Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones representan riesgos tanto para la infraestructura pública como para las personas que eventualmente ocupen las edificaciones.

La administración distrital ha intensificado durante los últimos meses los operativos contra construcciones ilegales en distintos puntos de Medellín.

Especialmente en zonas cercanas a corredores ambientales, espacio público y áreas vinculadas a proyectos estratégicos de ciudad.

En algunos casos recientes, las edificaciones intervenidas estaban ubicadas en terrenos destinados a futuros proyectos urbanos o en sectores clasificados como suelos de protección ambiental.

Según la Alcaldía, uno de los principales problemas detectados es que varias de estas obras avanzan sin estudios técnicos ni autorización oficial.

Esta situación puede generar afectaciones estructurales y ocupación indebida del espacio público.

Además, se pueden presentar riesgos asociados a movimientos del terreno o cercanía con infraestructura crítica como la vía férrea del Metro.

🚧 Suspenden cuatro construcciones sin licencia cerca del río Medellín y de la línea férrea del Metro, en el norte de la ciudad.



Las autoridades realizaron operativos de control urbanístico en inmediaciones de la estación Acevedo y detectaron estructuras levantadas de manera… pic.twitter.com/5WNVAQquAb — Teleantioquia (@Teleantioquia) May 28, 2026

Las autoridades advierten sobre sanciones y riesgos

Las intervenciones hacen parte de una estrategia más amplia para recuperar espacio público y evitar asentamientos irregulares en zonas no aptas para urbanización.

Solo en la comuna 3-Manrique, el Distrito reportó la recuperación de más de 1.040 metros cuadrados de espacio público durante este año.

Además de las suspensiones, las autoridades han advertido que continuar obras selladas o desacatar órdenes administrativas podría derivar en procesos sancionatorios y multas económicas.

Funcionarios distritales detectaron varios casos en los que algunas construcciones continuaron avanzando pese a las restricciones impuestas previamente.

La Alcaldía también reiteró el llamado a los ciudadanos para verificar las condiciones legales de los predios antes de comprar lotes o iniciar construcciones.

Según las autoridades urbanísticas, muchos de los casos detectados corresponden a edificaciones levantadas en terrenos que presentan restricciones.

Estas pueden ser ambientales, de riesgos geológicos o referirse a limitaciones establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial.

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Con estos operativos, la administración distrital busca reforzar la vigilancia sobre construcciones irregulares en zonas estratégicas de Medellín.

Así se previenen afectaciones sobre corredores de movilidad, espacios públicos y áreas con restricciones urbanísticas o ambientales.