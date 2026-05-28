Los increíbles hallazgos bajo el suelo del Bronx: más de 110.000 piezas

En el centro de Bogotá, en el Proyecto Metropolitano Bronx Distrito Creativo, se llevó a cabo una importante excavación arqueológica. Este trabajo fue una colaboración entre la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y Renobo.

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Todo esto se realizó con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). De acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Bogotá, culminaron las distintas etapas de campo y laboratorio relacionadas con la etapa 1 del respectivo proyecto.

Dentro de los hallazgos se pudieron recuperar cerca de 110.900 piezas arqueológicas que se encuentran clasificadas.

Esto se logró gracias a un proceso articulado interinstitucional. Foto: Alcaldía de Bogotá API

Además, este tipo de hallazgos también servirá para el estudio mismo del espacio, que tiene una historia que se remonta a siglos atrás.

Dentro de los profesionales que trabajaron en este proyecto se encuentran aproximadamente 15 arqueólogos y una cifra cercana a 30 obreros capacitados para adelantar labores relacionadas.

Dentro de las fases que se realizaron para extraer estas piezas están las de excavación, clasificación, análisis e investigación en campo y laboratorio.

¿Qué piezas se encontraron?

Las piezas halladas corresponden a diferentes periodos y naturalezas, las mismas que volvieron a ver la luz como testimonios vivos de la historia de Colombia.

Entre los objetos se encuentran cerámicas, algunas prehispánicas de la cultura muisca; piezas coloniales; porcelanas de origen chino; y loza industrial de fabricación inglesa o bogotana.

De igual modo, se hallaron piezas de la infraestructura hídrica de la época colonial y republicana; también muros, cimientos y pisos que son muestra de la evolución urbanística de la capital colombiana.

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Asimismo, se encontraron objetos textiles, metálicos y de vidrio, desde botellas para uso farmacéutico hasta suelas de zapatos y herraduras de caballo.

El Bronx Distrito Creativo podrá ser disfrutado por toda la comunidad capitalina. Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA-SEMANA

La directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Blanca Andrea Sánchez, se pronunció afirmando que: “Este proyecto no solo fortalece el arte, la cultura y el trabajo comunitario, sino que también salvaguarda la historia de este territorio, honrando los oficios tradicionales y a quienes han tejido su legado. Construimos el futuro con la fuerza de la memoria colectiva, con respeto por el pasado y compromiso con las nuevas generaciones”.

Este es un paso importante para la investigación de la historia bogotana, pues aquellos que quieran profundizar en las raíces capitalinas contarán con muchas más herramientas a la hora de vislumbrar lo que fue la Bogotá del pasado y, sin lugar a dudas, servirá como nodo documental para que las futuras generaciones conozcan el territorio que habitan desde sus orígenes.