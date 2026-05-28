Las condiciones meteorológicas para las próximas 24 horas estarán marcadas por cielos entre parcial y mayormente nublados en buena parte del territorio nacional.

Se presentarán lluvias de moderadas a fuertes en diferentes regiones y temperaturas elevadas que podrían generar sensaciones térmicas adversas.

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Pacífico y Caribe concentran los mayores acumulados de lluvia

Durante la jornada, las precipitaciones más significativas se esperan en sectores del Pacífico colombiano, especialmente en Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Se prevén lluvias moderadas y fuertes principalmente en horas de la tarde y al inicio de la noche.

También se anticipan precipitaciones importantes en áreas marítimas del Pacífico centro y norte.

En la región Caribe, el panorama será variable, con cielos entre parcial y mayormente nublados.

Las lluvias más intensas podrían presentarse en el sur y oriente de Córdoba, sur de Sucre, centro y sur de Bolívar, nororiente de Magdalena y sur de Cesar.

Entretanto, gran parte de La Guajira y sectores costeros del Caribe central y oriental mantendrían condiciones más secas.

Para el archipiélago de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias ligeras y moderadas durante la tarde y la noche, especialmente en zonas marítimas cercanas al sur del complejo insular.

En la región Andina, la mañana estaría acompañada de tiempo relativamente seco y nubosidad ligera.

Sin embargo, en horas de la tarde y noche aumentaría la probabilidad de precipitaciones sobre departamentos como Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia y Santander.

Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander tendrían predominio de tiempo seco y cielos parcialmente nublados.

La Orinoquía también registraría lluvias moderadas y fuertes en sectores dispersos de Arauca y el oriente de Vichada, con mayores acumulados previstos entre la mañana y la tarde.

Mientras tanto, en la Amazonía se esperan precipitaciones en Guainía, Vaupés, oriente de Caquetá y zonas del Amazonas, especialmente al finalizar la tarde y durante la noche.

Barranquilla tendrá una jornada con nubosidad variada y posibilidad de lloviznas durante la tarde, mientras la temperatura máxima alcanzaría los 34 °C. Foto: Alcaldía de Barranquilla - API

Así estará el clima en las ciudades principales de Colombia

Barranquilla: se esperan condiciones de nubosidad variada con probabilidad de lloviznas en horas de la tarde. (T. máx.: 34 °C).

Cartagena: se prevé nubosidad dispersa con probabilidad de lloviznas intermitentes. (T. máx.: 34 °C).

Bucaramanga: posterior a una mañana con predominio de tiempo seco, habrá incrtemento de nubosidad con precipitaciones de ligeras a moderadas en horas de la tarde y noche (T. máx.: 29 °C).

Medellín: se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco durante las primeras horas de la jornada.

En la tarde y noche se esperan probables lluvias entre ligeras y moderadas. (T. máx.: 30 °C).

Tunja: se pronostica una jornada con predominio de tiempo seco generalizado, con cielos parcialmente nublados (T. máx.: 19 °C).

Cali: se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco durante las primeras horas de la jornada.

En la tarde y noche se esperan probables lluvias entre ligeras y moderadas. (T. máx.: 32 °C).

Popayán: se esperan condiciones nubladas con probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas en horas de la tarde y noche (T. máx.: 26 °C).

Bogotá amaneció con lluvias ligeras y cielo mayormente nublado, especialmente en las localidades de Usme y Santa Fe, donde las precipitaciones fueron más persistentes.

Durante el día se prevé predominio de tiempo seco en la mañana, aunque podrían registrarse lluvias ligeras hacia el sur al finalizar esta jornada.

En la tarde aumentará la nubosidad con posibilidad de lloviznas en sectores del occidente y sur de la ciudad.

Para la noche continuaría el cielo nublado con bajas probabilidades de lluvia.

La temperatura máxima estimada será cercana a los 20 °C.