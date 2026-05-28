Una grave denuncia realizó esta tarde la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla luego de que un dron se estrellara contra su casa.

“Cerca del mediodía fui informada del guardia de seguridad del conjunto residencial donde vivo de que había estado sobrevolando un dron sobre la torre donde yo resido, pero que el dron se había estrellado y lo tenían en portería”, dijo la concejala.

Claudia Carrasquilla, exfiscal de Medellín, acusada por falsedad en documento y fraude procesal. Foto: Concejo de Medellín.

El aparato, según dijo, fue detectado y neutralizado cuando sobrevolaba su residencia por personal de seguridad.

En el dron fue hallada una tarjeta de almacenamiento de video, lo que según la concejala refuerza la hipótesis preliminar de un posible seguimiento, perfilamiento o acto de intimidación contra la corporada.

“De manera preliminar y tras una inspección del laboratorio de la Sijín de la Policía Metropolitana, se habría descartado que el artefacto correspondiera a un dron explosivo”, informó la concejala.

Carrasquilla, que fue fiscal contra las bandas criminales en Medellín y asestó duros golpes a la llamada Oficina, cuyos antiguos jefes hoy son voceros de las bandas ante el gobierno nacional, dijo que esa situación ya había sido advertida.

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“Esta situación ya había sido advertida ante las autoridades luego de las amenazas que he venido denunciando desde hace varios meses, presuntamente provenientes de integrantes de las disidencias de los frentes 18 y 36”, indicó.

También recordó que ha sido una de las principales voces de denuncia frente al fortalecimiento de estructuras criminales en Medellín y Antioquia, así como frente a las consecuencias de las políticas de “Paz Total” y “Paz Urbana”, sobre las cuales ha advertido un aumento del control territorial, las extorsiones, el desplazamiento y el reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales.

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Además, manifestó que este hecho, a tres días de las elecciones para la Presidencia, permite recordar el asesinato de Miguel Uribe, candidato del Centro Democrático, su partido.

Incluso, ha sido una recurrente denunciante de posibles seguimientos, hostigamientos y amenazas en su contra por las denuncias sobre estructuras criminales y redes delincuenciales de Medellín y Antioquia.

Vista de Medellín Colombia desde las montañas circundantes. Foto: Getty Images

“Esto no es un hecho aislado. Ya habíamos advertido sobre amenazas y posibles acciones de intimidación en mi contra. Hoy vemos un episodio extremadamente grave que debe ser investigado con toda la contundencia”, reiteró Carrasquilla.

Estos graves hechos, dijo Carrasquilla, ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes y espera que las investigaciones avancen para establecer quiénes estarían detrás de este hecho y cuál era el objetivo del dispositivo.

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Incluso, ha sido una recurrente denunciante de posibles seguimientos, hostigamientos y amenazas en su contra por las denuncias sobre estructuras criminales y redes delincuenciales de Medellín y Antioquia.

“Esto no es un hecho aislado. Ya habíamos advertido sobre amenazas y posibles acciones de intimidación en mi contra. Hoy vemos un episodio extremadamente grave que debe ser investigado con toda la contundencia”, reiteró Carrasquilla.

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