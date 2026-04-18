Bogotá contará con nuevo tramo de ciclovía al norte de la ciudad a partir del domingo 19 de abril

Desde este domingo 19 de abril, los amantes del deporte podrán disfrutar de un nuevo tramo de la ciclovía en Bogotá. El nuevo tramo estará ubicado en la avenida Boyacá, entre calles 170 y 183, y en la calle 183, entre carreras 72 y 54D.

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“Esta nueva ampliación de la ciclovía de Bogotá por parte de la administración Galán es una apuesta por acercar el bienestar a más comunidades. Seguimos trabajando para que Bogotá tenga más espacios seguros, incluyentes y de calidad, donde la ciudadanía pueda encontrarse, moverse y disfrutar su ciudad, destacó Daniel García Cañón, director del Instituto.

Ciclovía al norte de Bogotá contará con nuevo tramo. Foto: NICOLAS LINARES

Este nuevo segmento se integrará al circuito ya existente, permitiendo recorridos más largos y conectados en una zona que históricamente ha tenido menor cobertura en comparación con el centro y el occidente de la ciudad.

“El Distrito Capital ampliará la red total de este atractivo, pasando de 138,24 a 141,46 kilómetros de extensión. Con la entrada en funcionamiento de la nueva infraestructura, se busca que el espacio público sea un área segura para la actividad física, la recreación y el encuentro ciudadano, fortaleciendo la oferta recreativa en nuevos sectores de Bogotá”, señala la alcaldía de Bogotá.

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Desvíos en el recorrido de la ciclovía

Por medio de un comunicado de prensa, la alcaldía de Bogotá señala que actualmente se cuenta con un desvío por obras en la carrera 9 con calle 11.

¡Ojo con este punto de la Ciclovía! 🚴‍♀️ Por obras en la carrera 9 con calle 116, hay un ajuste en el recorrido para que puedas continuar tu trayecto sin inconvenientes.



Si pasas por este sector, toma la ciclorruta bajo el puente vehicular, continúa por la calle 116 hasta la… pic.twitter.com/kyYgxtdGwq — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) April 17, 2026

Si viene por la carrera 9 hacia el sur para conectar con la calle 116, ingrese a la ciclorruta ubicada bajo el puente vehicular.

Avance por la calle 116 hasta la carrera 11 por ciclorruta.

Al llegar a la carrera 11, utilice la rampa habilitada para incorporarse a la ciclovía.

“¡Ojo con este punto de la ciclovía! Por obras en la carrera 9 con calle 116, hay un ajuste en el recorrido para que puedas continuar tu trayecto sin inconvenientes“, señala la alcaldía de Bogotá.