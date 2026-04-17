El Regiotram del occidente promete transformar la forma en la que los bogotanos viajen a los municipios cercanos; la nueva oferta de movilidad será totalmente eléctrica y ya fue revelada la primera ruta que conectará a cuatro destinos turísticos de la ciudad y la cantidad de estaciones. También, la longitud que tendrá y la capacidad de cada tren.

¿A 70 kilómetros por hora? Inicia importante construcción que transformaría la movilidad y conectaría a Bogotá

El sistema, que será totalmente eléctrico, le permitirá a sus trenes tener una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora y con su sola implementación reduciría lo que equivale a 165.000 toneladas de CO 2.

Ya iniciaron las obras de RegioTram de Occidente. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Esto significaría un gran aporte al medio ambiente, ya que el dióxido de carbono es uno de los principales factores contaminantes, actuando como un gas de efecto invernadero, provocando así calentamiento global.

El Regiotram no solo será favorable con el medio ambiente, sino también con el tiempo de tránsito de los bogotanos, ya que la estimación es que un trayecto entre Facatativá y el centro de Bogotá, por ejemplo, pase de 2 horas y media a solo 55 minutos.

La longitud del recorrido de este nuevo sistema será de 19,6 kilómetros y, según la Gobernación de Cundinamarca, contará con un total de 17 estaciones, 2 patios, 1 taller y 18 trenes. Esta nueva alternativa de movilidad tendrá 8 estaciones en Cundinamarca y 9 en Bogotá.

¿En dónde quedarán las estaciones del Regiotram?

En Cundinamarca

Facatativá: esta es la primera estación que estará en la sabana de la capital.

Madrid: la segunda estación estará por la vereda El Corzo en la jurisdicción de Madrid. En este municipio también estará en este lugar del departamento.

Mosquera: en este municipio de Cundinamarca estará la quinta y sexta estación de la sabana.

Funza: finalmente, en este municipio estará la séptima y octava estación de Cundinamarca.

En Bogotá

Catam (Carrera 111 a)

Fontibón (Carrera 97)

Avenida Ciudad de Cali

Avenida Boyacá

Avenida 68 con calle 22

Carrera 50

Carrera 40

Avenida NQS

Avenida Caracas con Calle 26.

Este Regiotram está planeado para que conecte con el metro en la Caracas; esta última estación será clave para interconectar con el sistema ferroviario de la capital.

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El tren de cercanías podrá movilizar cerca de 130.000 pasajeros al día, lo que lo convierte en uno de los proyectos más importantes de movilidad regional en Colombia. Cada tren tendrá capacidad para aproximadamente 480 a 500 pasajeros, aunque en operación acoplada (dos trenes unidos) podrá transportar cerca de 1.000 personas.

Los trenes estarán equipados con tecnología moderna: contarán con aire acondicionado, puertas automáticas, señalización electrónica y espacios adecuados para personas con movilidad reducida.