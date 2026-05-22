Que se emita fallo condenatorio en contra del exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar. Esta fue la solicitud presentada por la Fiscalía General tras un extenso proceso penal por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato millonario, rodeado de irregularidades.

Millonarios sobrecostos, demoras y un injustificado cambio de nombre: la megabiblioteca que tiene en líos a Carlos Caicedo

En los alegatos de conclusión, celebrados en la mañana de este viernes 22 de mayo, el fiscal del caso señaló que Caicedo Omar incurrió en acciones que llevaron a un descalabro en el sector salud en la capital del Magdalena, situación que afectó la calidad de vida de los samarios y el acceso a la salud.

La Fiscalía pidió fallo condenatorio contra el exalcalde de Santa Marta y candidato presidencial Carlos Caicedo por actos de corrupción. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/2QEIFIqtmO — Revista Semana (@RevistaSemana) May 22, 2026

Los hechos materia de investigación tienen relación directa con el proyecto para la modernización del centro de salud de Mamatoco, ubicado en Santa Marta, y que tuvo un valor cercano a los 6.500 millones de pesos.

“Si uno pasa por ahí, su Señoría, el centro de salud de Mamatoco se encuentra en el suelo”, enfatizó el fiscal en sus alegatos al señalar que el proyecto no contaba con un fundamento claro. Igualmente, advirtió que se omitieron varios requerimientos y observaciones.

Esto llevó a la “pérdida de recursos públicos” y una constante afectación al acceso al servicio de la salud de una población vulnerable. “Todo fue nefasto”.

En otro de los apartes, el fiscal señaló que pese a lo manifestado por la defensa del acusado, los documentos indican que desde un principio estuvo al tanto de las irregularidades y fallas en la ejecución del contrato.

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En este sentido indicó que no existió ninguna justificación o planeación para demoler los centros de salud Bastidas, Calendaría, Mamatoco, Taganga y La Paz.

En el desarrollo de las obras, se firmó una serie de contratos adicionales para su adecuación, lo que representó más sobrecostos. Solamente uno de los proyectos anunciados en la Alcaldía de Caicedo ha sido entregado

“La Fiscalía pudo acreditar que el señor Carlos Eduardo Caicedo Omar actuó con conocimiento de lo que estaba haciendo y con voluntad, en sede de conocimiento, de dolo. Sabía que era atípco y su voluntad estuvo dispuesta para la realización de esta conducta punible”, manifestó.

El exalcalde de Santa Marta y candidato presidencial, Carlos Caicedo enfrenta varios procesos penaes. Foto: Alexandra Ruiz Semana

El representante del ente investigador aseguró que el entonces mandatario firmó una serie de documentos que dejan ver que intentó maniobrar para ocultar las falencias en el desarrollo del millonario contrato.

“¿Conocía el señor alcalde el 5 de junio de 2024 que podría estar vulnerando una norma penal? La respuesta es que sí lo conocía", reseñó el fiscal. “Tuvo toda la voluntad de contrariar el ordenamiento jurídico”.

Por estos hechos, la Fiscalía pidió condenar a Carlos Caicedo por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.