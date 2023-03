Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, se declaró inocente de los cargos por corrupción en la obra del Coliseo de Gaira

“Por supuesto no acepto ni me allano a los cargos que atropelladamente la Fiscalía General de la Nación ha estructurado en mi contra, por los hechos que han descrito acá en este Coliseo que, como usted puede observar, está en pleno servicio de la ciudadanía y me declaro inocente”. De esta forma el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General este jueves ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, es procesado por las irregularidades en el millonario contrato de la Megabiblioteca. - Foto: Captura de pantalla

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema le imputó los delitos de prevaricato por apropiación a favor de terceros y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. Los hechos tienen relación con el contrato firmado el 28 de octubre de 2015, cuando Caicedo era Alcalde de Santa Marta, para las obras de adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira.

El delegado del ente investigador advirtió que se presentaron fallas en el trámite y celebración dl contrato suscrito por un valor de 2.682 millones de pesos. En la ejecución del mismo se presentó un peculado de 690 millones de pesos por los sobrecostos.

Después de siete años, el Coliseo -advirtió el fiscal- no se ha entregado en condiciones adecuadas, por lo que estaría deteriorado e inutilizado por la comunidad.

Por estos hechos, la Fiscalía General pidió medida de aseguramiento domiciliaria contra el mandatario departamental.

Noticia en desarrollo...