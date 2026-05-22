Esto fue lo que descubrió la Unidad Antiexplosivos en medio de las protestas de este viernes

En la tarde de este viernes 22 de mayo de 2026, se registraron disturbios en las zonas aledañas a la Universidad Pedagógica Nacional, en el norte de Bogotá.

Bogotá cerró otra jornada de protestas entre bloqueos, disturbios y críticas por vandalismo: “La ciudad ya no aguanta más”

Reportes y videos difundidos a través de redes sociales dieron cuenta de enfrentamientos entre personas encapuchadas y la fuerza pública. Durante la jornada, se reportó el lanzamiento de artefactos explosivos contra los uniformados, situación que generó alerta entre los residentes y transeúntes del sector.

Si bien hoy se presentaron desmanes en la Calle 72, la dinámica de los violentos fue diferente.



Denunciamos el uso de elementos peligrosos que en ocasiones anteriores no habían sido utilizados, incluyendo material de metralla. Los grupos aislados que estan actuando… — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) May 22, 2026

La situación fue confirmada por el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, quien denunció “el uso de elementos peligrosos que en ocasiones anteriores no habían sido utilizados, incluyendo material de metralla”.

El funcionario judicial agregó que “los grupos aislados que están actuando violentamente tienen una lógica organizada e intencionada en su proceder”.

Estimado canal. Esta es la situación real de hoy. https://t.co/Ttd5SctIsI pic.twitter.com/ajPXb4ZdlU — Helberth Choachi (@HelberthChoach1) May 22, 2026

Por su parte, la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional emitió un pronunciamiento oficial sobre los hechos viales y de orden público. “Nuestra institución es territorio para el conocimiento, la memoria y la construcción de paz. Pero el plan contra nuestra comunidad a través de infiltrados, que han sido reconocidos públicamente por funcionarios de alto nivel de Bogotá, busca silenciar con la fuerza el pensamiento”, señaló el comunicado de las directivas.

Ante la persistencia de los choques, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) intervino en la calle 73 con carrera 11. En imágenes compartidas por La FM se puede apreciar que al lugar acudieron unidades antiexplosivos de la Policía Nacional para recolectar y desactivar elementos sospechosos que se encontraban sobre la vía pública, los cuales fueron retirados en vehículos oficiales para su posterior análisis técnico.

#Bogotá | Unidades anti-explosivos de la Policía llegaron hasta la calle 73 con carrera 11, luego de los enfrentamientos entre encapuchados y la fuerza pública, donde fueron recogidas 24 papas-bombas.



Los uniformados hallaron pólvora en su interior y elementos metálicos que… pic.twitter.com/PXVGu53kAR — La FM (@lafm) May 22, 2026

Balance de las movilizaciones previas en la capital

Con este incidente, Bogotá completó dos días consecutivos de afectaciones viales. Las manifestaciones del pasado jueves 21 de mayo provocaron bloqueos en corredores estratégicos como la carrera Séptima, la calle 26 y las inmediaciones de la Universidad Nacional, dejando a usuarios del sistema de transporte atrapados en las congestiones.

#ATENCIÓN | Nuevo día de vandalismo en Bogotá: encapuchados lanzan artefactos explosivos contra uniformados de la UNDMO frente a la Universidad Pedagógica.



Más noticias en https://t.co/ERJ5hUdCXy pic.twitter.com/WldiboBuGc — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) May 22, 2026

La Secretaría de Movilidad confirmó el cierre temporal de las estaciones de TransMilenio de Ciudad Universitaria, Corferias y Centro Memoria. Además de los problemas de tráfico, se reportaron daños materiales en fachadas comerciales, evasión del pago de pasajes y afectaciones directas en la sede de campaña de la congresista Paloma Valencia, donde se registraron grafitis y destrucción de material publicitario.

La Alcaldía Mayor de Bogotá reiteró que, aunque se respeta el derecho constitucional a la movilización, se mantendrán los operativos de control ante posibles nuevas afectaciones en la movilidad de la ciudad.