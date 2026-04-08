En la noche de este miércoles 8 de abril, diversos sectores sociales y gremiales confirmaron su participación en una jornada de Paro Nacional programada para el jueves 9 de abril.

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La movilización tiene como eje central el rechazo al incremento en los avalúos catastrales y contará con la presencia de organizaciones campesinas, colectivos ciudadanos y sectores de oposición.

De acuerdo con la información preliminar, se prevén plantones en las plazas principales y movilizaciones en corredores viales estratégicos de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Antioquia y Atlántico.

Por su parte, las autoridades no descartan concentraciones adicionales en otras regiones que podrían afectar el comercio y la movilidad en centros urbanos y rurales del territorio nacional.

Medidas de seguridad en los departamentos

La Gobernación de Santander fue una de las primeras administraciones en pronunciarse sobre la contingencia. Óscar Eduardo Hernández Durán, secretario del Interior de dicho departamento, informó sobre la activación de capacidades institucionales para acompañar las jornadas.

Paro Nacional este jueves: Gremios protestan contra el alza en los avalúos catastrales Foto: Redes sociales

“En este momento tenemos activas todas las capacidades para garantizar la articulación interinstitucional y acompañar a la comunidad que tiene prevista la jornada de protesta”, señaló el funcionario.

En el marco de esta jornada, motivada por las solicitudes ciudadanas frente al impuesto de valorización, se dispuso la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU). “Desde allí se realizará el acompañamiento, especialmente en la prevención de bloqueos viales y en la garantía de los derechos fundamentales, priorizando el tránsito de ambulancias y el acceso a servicios esenciales”, añadió Hernández Durán.

En Santander, los puntos con mayor probabilidad de concentración incluyen el sector de Floridablanca, el municipio de Lebrija y la ruta comunera entre San Gil y Socorro.

Mientras tanto, en Bogotá se prevé que el Paro Nacional tenga concentraciones en las principales avenidas de la capital, como en: Avenida El Dorado (en zonas aledañas al Aeropuerto El Dorado), la Autopista Norte y la Plaza de Bolívar.

Origen técnico del incremento tributario

La raíz de la protesta se encuentra en la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Esta normativa ordena la actualización masiva y automática de los avalúos catastrales para predios rurales en 527 municipios del país para la vigencia de 2026.

La medida se fundamenta en el Artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), el cual busca reducir la brecha entre el valor catastral y el valor comercial de los inmuebles. Esta actualización automática ha generado debate nacional debido al impacto directo en el incremento de la base gravable del impuesto predial para los propietarios rurales.

Las organizaciones convocantes exigen una revisión de la norma, alegando que los nuevos valores superan la capacidad adquisitiva de los sectores productivos del campo.