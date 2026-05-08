Daniel Rojas, ministro de Educación, arremete contra alcalde Carlos Fernando Galán tras protestas en Bogotá: “Cuide la vida de los jóvenes”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ordenó la intervención de la Unidad Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) en las jornadas de protesta y bloqueos ocurridos en el transcurso de esta semana en la Calle 72.

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La administración distrital justificó la medida tras reportar actos de vandalismo contra el sistema TransMilenio y el entorno urbano, sosteniendo que se agotaron las instancias de diálogo antes del uso de la fuerza.

Sin embargo, esta postura generó una reacción inmediata del Gobierno nacional. Este viernes 8 de mayo, el ministro de Educación, Daniel Rojas, se desplazó hasta el campus de la Universidad Pedagógica Nacional para fijar la posición de la administración del presidente Gustavo Petro.

El jefe de la cartera de educación calificó la respuesta distrital como “desmedida e irracional”, y solicitó priorizar la escucha de las demandas juveniles sobre el uso de la fuerza.

Ciudadanos caminando para llegar a sus casas, estaciones cerradas y articulados vandalizados fue el rastro de las jornadas que iniciaron como protestas de estudiantes de la Universidad Pedagógica. Foto: Composición SEMANA | Fotos: @GobiernoBTA / CAMILO EDUARDO VELÁSQUEZ - SEMANA

El debate por la tarifa diferencial

Durante su intervención ante la comunidad universitaria, el ministro Rojas enfatizó que el trasfondo de las movilizaciones es la dificultad económica de los estudiantes para costear el transporte público.

Daniel Rojas, ministro de Educación, señaló que el Gobierno nacional estaría dispuesto a colaborar para subsidiar una ayuda para el transporte de los estudiantes de las instituciones públicas. Foto: Presidencia

Rojas propuso al alcalde Galán asistir a una asamblea con los estudiantes para discutir la implementación de una tarifa diferencial en TransMilenio, argumentando que el costo actual obliga a muchos jóvenes a elegir entre su alimentación y su traslado.

“El gobierno nacional está dispuesto a colaborar para entregar soluciones. La tarifa de TransMilenio es costosa para cualquier ciudadano, pero mucho más para los estudiantes de barrios populares que deben decidir si pagar un pasaje o comer”, manifestó el funcionario.

Desde la @comunidadUPN el ministro @DanielRMed envía un mensaje contundente a la Alcaldía de @Bogota para que escuchen las demandas de la juventud y se avance desde el diálogo.



La respuesta no puede ser violentarlos, estigmatizarlos o asesinarlos. Por eso, desde el Gobierno… pic.twitter.com/2vjsLNssur — MinEducación (@Mineducacion) May 8, 2026

Asimismo, anunció que mantendrá comunicación con el Ministerio de Defensa para vigilar la integridad de los manifestantes.

Convocatoria a mesa de trabajo conjunta

Por su parte, el rector de la institución, Helberth Augusto Choachí González, extendió una invitación formal para el próximo lunes a una asamblea pública.

El objetivo es establecer una mesa colectiva que integre los gobiernos nacional y distrital para trabajar en la relación entre el transporte y el derecho a la educación.

Rojas concluyó su intervención instando a la Alcaldía a respetar la autonomía universitaria. “Le pido al señor Galán que cuide la vida de los jóvenes bogotanos de la misma forma en que protege las estructuras de cemento del Metro de Bogotá”, señaló el ministro, instando a que el diálogo sea la única vía para resolver el conflicto actual y garantizar la permanencia académica de los estudiantes de la universidad pública.