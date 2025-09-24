Suscribirse

Ministro de Educación salió en defensa de Margarita Rosa de Francisco ante subsidio a la matrícula en la UNAD: “No entiendo cuál es la polémica”

Cuando el ministro fue cuestionado por un periodista, quien le dijo que la actriz no sería del estrato 3, él le respondió: “No importa”.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

24 de septiembre de 2025, 9:50 p. m.
Ministro de Educación, Daniel Rojas y la actriz Margarita Rosa de Francisco.
Ministro de Educación, Daniel Rojas, y la actriz Margarita Rosa de Francisco. | Foto: SEMANA

En las últimas horas, surgió una nueva polémica que involucra a la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien se ha consolidado como una de las más férreas defensoras del presidente Gustavo Petro y su equipo de gobierno.

El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció que la reconocida celebridad habría sido presuntamente beneficiada con un subsidio cuando estudiaba en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

Contexto: Margarita Rosa de Francisco da la cara y responde por supuesto subsidio del Gobierno: publicó su sábana de notas

Ante esta situación, el ministro de Educación, Daniel Rojas, salió en defensa de Margarita Rosa de Francisco. Así se refrió al tema tras cuestionamientos de varios medios de comunicación.

“No entiendo cuál es la polémica. Cuando hablamos del derecho a la educación, el derecho no distingue estratos, ni lugares de origen, ni razas, ni nada de esas cosas, el derecho es para todos”, manifestó el funcionario.

El ministro afirmó que el derecho a la educación es universal, sin distinciones: “Cuando hablamos del 97 % de gratuidad hoy en la educación superior, es para que haya gratuidad para todo el mundo”.

Lo irónico del caso es que el concejal argumenta que la actriz habría recibido el subsidio aparentemente por pertenecer al estrato 3. Pero, según los reportes, ella viviría desde hace un tiempo en Miami, Estados Unidos.

Los nuevos trinos de la actriz han desatado diferentes opiniones en redes sociales.
Margarita Rosa de Francisco. | Foto: Instagram: @fitmargaritarosa

Cuando el ministro fue cuestionado por un periodista, quien le dijo que Margarita Rosa de Francisco no sería del estrato 3, Rojas le respondió: “No importa. 97 % de gratuidad, y sí, y avanzamos a garantía del derecho, es decir, al 100 % de gratuidad, eso cobija desde el estrato 1 o 0 hasta el 5, 6 o el que existe”, puntualizó el funcionario del Gobierno Petro.

En medio de esta polémica, la actriz dio unas declaraciones en Blu Radio en las que mencionó que no recuerda si en el formulario de la universidad puso que era de estrato 3.

“Estrato 1 y 2 son de menos calidad que las de estrato 6, pues cuando a mí me sale esa pregunta, aparece allí en esa evaluación, primero me molesta que aparezca, y me parece de una vulgaridad espantosa decir, pertenezco al estrato 6; entonces, si alguna vez pudo ser que haya, por rebelión, escrito estrato 3, tampoco eso es suficiente para que me den un subsidio, porque para tener un subsidio se necesita hacer una aplicación completa”, mencionó Margarita Rosa de Francisco.

Margarita Rosa de FranciscoDaniel RojasMinistro de Educación

