Margarita Rosa de Francisco da la cara y responde por supuesto subsidio del Gobierno: publicó su sábana de notas

La presentadora no dudó en salir a responderle al concejal Daniel Briceño por la denuncia que hizo en su contra.

Redacción Nación
24 de septiembre de 2025, 12:09 p. m.
Los nuevos trinos de la actriz han desatado diferentes opiniones en redes sociales.
La reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco | Foto: Instagram: @fitmargaritarosa

Margarita Rosa de Francisco respondió a la denuncia hecha por el concejal de Bogotá Daniel Briceño sobre un subsidio de matrícula que habría recibido cuando estudiaba en la Universidad UNAD.

De acuerdo con el cabildante, este beneficio se le otorgó porque, supuestamente, la actriz, más allá de su poder adquisitivo, pertenece al estrato 3 y, por lo mismo, se habría visto amparada por la política de gratuidad.

Al respecto, la también presentadora no dudó en salir a dar la cara y le respondió a Briceño a través de su cuenta de X, en la que publicó varios mensajes mostrando sorpresa por la denuncia.

“Daniel, acabo de preguntarle a una autoridad de la UNAD qué pasó con el valor de la matrícula en ese período, porque lo último que se me ocurriría sería reclamar un subsidio”, escribió en un primer trino.

Rosa de Francisco confirmó que tiene suficiente poder adquisitivo como para pagar el valor de la matrícula de lo que estaba estudiando. “Todavía no me saben responder”, dijo.

En otro mensaje, la actriz dejó en claro que no entiende el motivo por el que le otorgaron este beneficio, teniendo en cuenta, según ella, que en ningún momento hizo el proceso para ello.

De hecho, explicó que en algunos semestres matriculó menos créditos y, por lo mismo, en esas oportunidades pagó mucho menos dinero. “En otro pagaba más”, comentó.

"Estaba tan feliz que, si me hubieran cobrado el triple, lo hubiera pagado orgullosamente. Sigo averiguando qué pasó”, agregó.

En un tercer trino, publicó sus notas y el promedio que obtuvo durante sus estudios y confirmó que, debido a sus buenas calificaciones, obtuvo un beneficio en 2022.

“Aquí, mirando mi récord académico con el director del programa de Filosofía, vemos que en 2022 obtuve un beneficio por matrícula de honor que responde a una resolución que se aplicó en 2023. Tuve otro por una resolución del 2024, pero ya me había graduado, así que no recibí el beneficio”, escribió.

Finalmente, la presentadora puntualizó en su mensaje: “Les dejo igual mis calificaciones hasta el 2022. Nunca he gestionado un subsidio en ninguna parte”.

De esta forma, Margarita Rosa respondió a la denuncia hecha por el concejal de Bogotá y acabó con las especulaciones de un subsidio recibido por, supuestamente, ser de estrato 3.

No obstante, las reacciones a lo dicho por Briceño siguen llegando y muchas voces han cuestionado a la actriz, pese a la explicación que entregó.

