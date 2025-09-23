Suscribirse

“Margarita Rosa de Francisco fue beneficiada”: Daniel Briceño cuestiona a la actriz por un “subsidio”

El concejal del Centro Democrático destapó un beneficio que, según él, recibió la artista del Gobierno Petro.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 6:56 p. m.
Daniel Briceño y Margarita Rosa de Francisco.
Daniel Briceño y Margarita Rosa de Francisco. | Foto: SEMANA / Archivo particular

La actriz Margarita Rosa de Francisco es una de las más férreas defensoras del Gobierno del presidente Gustavo Petro y de sus políticas.

A menudo usa sus redes sociales para defender al mandatario y las decisiones que se toman, por lo que se han generado varias discusiones políticas en torno a su posición.

En medio de todo este escenario, el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, hizo una denuncia en sus redes sociales, en la que señala directamente a la reconocida actriz.

Contexto: Margarita Rosa de Francisco habló de las polémicas declaraciones de Petro sobre el feminismo: esto dijo

“La señora Margarita Rosa de Francisco fue beneficiada por subsidio en su matrícula en el semestre 2022-1 por supuestamente pertenecer al estrato 3 mientras estudiaba en la Universidad UNAD gracias a la política de gratuidad”, dijo Briceño.

Además, le pregunta a Margarita Rosa de Francisco si ella necesitaba ese subsidio que, según él, recibió del Gobierno Petro.

Según el concejal del Centro Democrático, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) le negó reiteradamente la información que solicitó a través de un derecho de petición, por lo que tuvo que acudir a la acción de tutela y allí confirmó el beneficio que recibió la artista.

Por esa razón, se preguntó por qué “se quería tapar eso”.

Uno de los cuestionamientos del concejal es que la actriz aparece como beneficiaria del subsidio por hacer parte del estrato 3, pero la realidad es que ella vive en Miami, Estados Unidos, desde hace tiempo.

Contexto: Exponen en vivo el supuesto motivo por el que Petro calla ante escándalos de corrupción de su Gobierno: “Hay una orden”

Por ahora, la actriz no ha respondido a la denuncia del concejal del Centro Democrático.

Margarita Rosa habló del proyecto político que lidera el jefe de Estado.
Margarita Rosa habló del proyecto político que lidera el jefe de Estado. | Foto: Semana

La artista ha sido protagonista de varias polémicas por sus posturas, y a pesar de todas las que se han presentado en tres años de mandato, ha venido realizando publicaciones contra algunos aspirantes presidenciales a quienes califica como “señor horrible”, calificativo que le genera críticas por considerarse que maltrata a personas que participan legítimamente en el proceso electoral colombiano.

La primera vuelta presidencial se hará el 31 de mayo de 2026, cuando pareciera hasta el momento que no habría un ganador, en cuyo caso dos candidatos pasarían a segunda vuelta, tres semanas después.

