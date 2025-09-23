Política
“Margarita Rosa de Francisco fue beneficiada”: Daniel Briceño cuestiona a la actriz por un “subsidio”
El concejal del Centro Democrático destapó un beneficio que, según él, recibió la artista del Gobierno Petro.
La actriz Margarita Rosa de Francisco es una de las más férreas defensoras del Gobierno del presidente Gustavo Petro y de sus políticas.
A menudo usa sus redes sociales para defender al mandatario y las decisiones que se toman, por lo que se han generado varias discusiones políticas en torno a su posición.
En medio de todo este escenario, el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, hizo una denuncia en sus redes sociales, en la que señala directamente a la reconocida actriz.
“La señora Margarita Rosa de Francisco fue beneficiada por subsidio en su matrícula en el semestre 2022-1 por supuestamente pertenecer al estrato 3 mientras estudiaba en la Universidad UNAD gracias a la política de gratuidad”, dijo Briceño.
Además, le pregunta a Margarita Rosa de Francisco si ella necesitaba ese subsidio que, según él, recibió del Gobierno Petro.
La señora Margarita Rosa de Francisco fue beneficiada por subsidio en su matrícula en el semestre 2022 - 1 por supuestamente pertenecer al estrato 3 mientras estudiaba en la Universidad UNAD gracias a la política de gratuidad.— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) September 23, 2025
¿@Margaritarosadf usted necesitaba ese subsidio? pic.twitter.com/gAiaVNXzQb
Según el concejal del Centro Democrático, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) le negó reiteradamente la información que solicitó a través de un derecho de petición, por lo que tuvo que acudir a la acción de tutela y allí confirmó el beneficio que recibió la artista.
Por esa razón, se preguntó por qué “se quería tapar eso”.
La @UniversidadUNAD me negó reiteradamente esta información y tuve que acudir a la tutela.— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) September 23, 2025
¿Por qué querían tapar esto? pic.twitter.com/slBpfbSuJA
Uno de los cuestionamientos del concejal es que la actriz aparece como beneficiaria del subsidio por hacer parte del estrato 3, pero la realidad es que ella vive en Miami, Estados Unidos, desde hace tiempo.
Por ahora, la actriz no ha respondido a la denuncia del concejal del Centro Democrático.
La artista ha sido protagonista de varias polémicas por sus posturas, y a pesar de todas las que se han presentado en tres años de mandato, ha venido realizando publicaciones contra algunos aspirantes presidenciales a quienes califica como “señor horrible”, calificativo que le genera críticas por considerarse que maltrata a personas que participan legítimamente en el proceso electoral colombiano.
La primera vuelta presidencial se hará el 31 de mayo de 2026, cuando pareciera hasta el momento que no habría un ganador, en cuyo caso dos candidatos pasarían a segunda vuelta, tres semanas después.