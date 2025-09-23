“Margarita Rosa de Francisco fue beneficiada”: Daniel Briceño cuestiona a la actriz por un “subsidio”

La actriz Margarita Rosa de Francisco es una de las más férreas defensoras del Gobierno del presidente Gustavo Petro y de sus políticas.

A menudo usa sus redes sociales para defender al mandatario y las decisiones que se toman, por lo que se han generado varias discusiones políticas en torno a su posición.

En medio de todo este escenario, el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, hizo una denuncia en sus redes sociales, en la que señala directamente a la reconocida actriz.

“La señora Margarita Rosa de Francisco fue beneficiada por subsidio en su matrícula en el semestre 2022-1 por supuestamente pertenecer al estrato 3 mientras estudiaba en la Universidad UNAD gracias a la política de gratuidad”, dijo Briceño.

Además, le pregunta a Margarita Rosa de Francisco si ella necesitaba ese subsidio que, según él, recibió del Gobierno Petro.

Según el concejal del Centro Democrático, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) le negó reiteradamente la información que solicitó a través de un derecho de petición, por lo que tuvo que acudir a la acción de tutela y allí confirmó el beneficio que recibió la artista.

Por esa razón, se preguntó por qué “se quería tapar eso”.

La @UniversidadUNAD me negó reiteradamente esta información y tuve que acudir a la tutela.



Uno de los cuestionamientos del concejal es que la actriz aparece como beneficiaria del subsidio por hacer parte del estrato 3, pero la realidad es que ella vive en Miami, Estados Unidos, desde hace tiempo.

Por ahora, la actriz no ha respondido a la denuncia del concejal del Centro Democrático.

La artista ha sido protagonista de varias polémicas por sus posturas, y a pesar de todas las que se han presentado en tres años de mandato, ha venido realizando publicaciones contra algunos aspirantes presidenciales a quienes califica como “señor horrible”, calificativo que le genera críticas por considerarse que maltrata a personas que participan legítimamente en el proceso electoral colombiano.