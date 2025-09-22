Suscribirse

Exponen en vivo el supuesto motivo por el que Petro calla ante escándalos de corrupción de su Gobierno: “Hay una orden”

El jefe de Estado no ha dicho nada sobre el más reciente escándalo de corrupción que destapó SEMANA.

Redacción Debate
22 de septiembre de 2025, 6:08 p. m.
El presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia de Colombia.

Un nuevo escándalo salpica al gobierno del presidente Gustavo Petro y genera una nueva controversia en el país. SEMANA reveló que se estarían dando malos manejos al interior de la Unidad de Víctimas.

El nuevo ESCÁNDALO que golpea al Gobierno de Gustavo Petro | El Debate

Esta entidad se estaría convirtiendo en un fortín burocrático del senador Gustavo Moreno, ya que de esta forma el Ejecutivo de Petro le estaría pagando los votos y el apoyo que ha tenido en el Congreso sobre ciertas iniciativas.

Daniel Briceño, concejal de Bogotá y quien ha destapado varios escándalos de corrupción, habló de este tema en El Debate de SEMANA y se refirió al supuesto motivo por el que el presidente, en muchas oportunidades, ha callado sobre escándalos que sacuden a su gobierno.

Alocución Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

En esta oportunidad, y ante la grave denuncia hecha por este medio, el jefe de Estado hasta el momento no ha dicho nada en público. “El silencio absoluto es de parte y parte”, afirmó Briceño.

Contexto: Advierten en vivo cuál es el próximo escándalo que se va a destapar en el Gobierno Petro: “Piñatas, tarimas y conciertos”

El concejal dejó en claro que es imposible que no exista una responsabilidad política del mandatario.

“Petro pone a una persona que no está preparada para dicho cargo, como ha pasado en varias ocasiones durante todo el gobierno, y lo reparten”, señaló.

DANIEL BRICEÑO :&quot;La política en Colombia se convirtió en una transacción&quot; | El Debate

Con relación a este último escándalo, Briceño afirmó que es normal que el mandatario esté callado, pues en estos momentos se están tramitando en el Congreso algunos proyectos para beneficiar al Ejecutivo y esto hace que se vean obligados a mantener ciertos votos para que las iniciativas sean aprobadas.

“El Gobierno sabe que tiene que asumir una responsabilidad política, pero prefieren guardar silencio y hablar de una explosión controlada, aunque el presidente tiene toda la responsabilidad política”, comentó.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

En ese sentido, el cabildante sostuvo que ante tantos escándalos que han ocurrido, es “evidente que hay una orden desde la Casa de Nariño de repartir entidades para ganar votos en el Congreso”.

De hecho, mencionó que eso fue lo que pasó en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y al interior del Invías. “Ahora también está quedando en evidencia aquí, en la Unidad de Víctimas”, agregó.

Contexto: Escándalo en la Unidad de Víctimas: contratos por 19.000 millones de pesos, en apenas dos meses, salpican a un senador aliado de Petro

Por su parte, Sara Morales, vocera de la Corporación Rosa Blanca, habló sobre lo que está ocurriendo en la entidad, estos presuntos hechos de corrupción, y le envió un mensaje al presidente Petro.

“No nos utilice, usted nos ha hecho un daño inmenso a las víctimas del país. Hemos sentido el desprecio por parte suya hacia nosotras”, expresó.

&quot;A las víctimas siempre NOS HAN UTILIZADO para conseguir votos&quot;: Sara Morales | El Debate

Asimismo, le hizo un llamado al Congreso para que los senadores y representantes se comprometan verdaderamente con las víctimas, en lugar de utilizarlas en campaña para llegar a sus cargos y después buscar sus beneficios propios.

“Que no nos dejen en el olvido y solo se acuerden de nosotros cuando nos necesiten. Nosotros tenemos sentimientos, anhelos y ganas de seguir viviendo en un país tan bello como es Colombia”, agregó.

&quot;Gustavo Petro nos faltó al RESPETO a las mujeres de Colombia&quot;: Sara Morales | El Debate

Por el momento y pese a la gravedad de lo denunciado por SEMANA, ni el presidente ni nadie de su gobierno ha respondido por lo que está pasando en la Unidad de Víctimas.

