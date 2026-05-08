Vías de Armenia habilitadas durante el Día sin carro y sin moto 2026: excepciones y horarios

Durante 12 horas de este martes, 12 de mayo de 2026, los residentes de Armenia vivirán su Día sin Carro y sin Moto de este 2026. Las autoridades ya revelaron el horario, las condiciones y las vías restringidas y habilitadas para este día.

Aunque la ciudad vivirá un día sin vehículos, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia (Setta) informó que no restringirá los corredores que son obligatorios para los viajeros que se desplazan entre ciudades, por ejemplo, hacia Cali o entre Buenaventura y Popayán.

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Sin embargo, para garantizar que solo transiten los viajeros, la Setta dispondrá agentes de tránsito en puntos de cierre de estas vías, de tal forma que se aseguren de que no estén transitando ciudadanos que permanecen en la ciudad.

Los puntos de cierre serán:

La Glorieta María Cristina

Jardines de Armenia

Glorieta Malibú

Puerto Espejo

Mercar

Glorieta Vásquez Cobo

La Alcaldía de Armenia estableció que la restricción del Día sin Carro y sin Moto en la ciudad será desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m.

Estas son las vías habilitadas en Armenia

Las autoridades explicaron que los corredores permitidos funcionarán exclusivamente para tránsito de paso y conectividad regional. Entre las rutas autorizadas están:

Sentido norte-sur

Ingreso desde Autopista del Café

Carrera 19

Ordenador Bomberos

Carrera 23

Calle 23

Ordenador vial La Cejita

Carrera 19

Tres Esquinas

Avenida El Edén

Salida hacia Cali.

Sentido sur-norte

Club Campestre

Glorieta Malibú

Avenida El Edén

Carrera 18

Calle 23

Carrera 23

Glorieta Bomberos

Carrera 19

Vásquez Cobo

Salida hacia Pereira.

Desde el oriente

Puente La María

María Cristina

Puente La Florida

Palacio de Justicia

Avenida Ancízar López

Calle 26

La Cejita

Conexión hacia Cali y Pereira.

¿Quiénes sí podrán circular?

La Alcaldía aclaró que existen excepciones para algunos servicios esenciales. Entre los vehículos autorizados están:

Ambulancias

Bomberos

Defensa Civil

Cruz Roja

Fuerza pública

Vehículos de servicios públicos

Transporte médico domiciliario

Mensajeros y domiciliarios con permiso especial.

Precisamente, la Secretaría habilitó desde abril el trámite de permisos especiales para domiciliarios y mensajeros que deban trabajar durante la jornada.

Según la Alcaldía, cerca de 195.000 vehículos dejarán de circular durante la jornada, lo que permitiría reducir hasta en un 60 % algunos contaminantes asociados al tráfico vehicular.

Las autoridades también hicieron un llamado a utilizar bicicleta, transporte público, caminatas, patinetas y medios de movilidad sostenible. El Día sin carro y sin moto tradicionalmente es una estrategia ambiental para las ciudades.