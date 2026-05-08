Vías de Armenia habilitadas durante el Día sin carro y sin moto 2026: excepciones y horarios

Durante 12 horas de este martes, 12 de mayo de 2026, los residentes de Armenia vivirán su Día sin Carro y sin Moto de este 2026. Las autoridades ya revelaron el horario, las condiciones y las vías restringidas y habilitadas para este día.
Aunque la ciudad vivirá un día sin vehículos, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia (Setta) informó que no restringirá los corredores que son obligatorios para los viajeros que se desplazan entre ciudades, por ejemplo, hacia Cali o entre Buenaventura y Popayán.
Sin embargo, para garantizar que solo transiten los viajeros, la Setta dispondrá agentes de tránsito en puntos de cierre de estas vías, de tal forma que se aseguren de que no estén transitando ciudadanos que permanecen en la ciudad.
Los puntos de cierre serán:
- La Glorieta María Cristina
- Jardines de Armenia
- Glorieta Malibú
- Puerto Espejo
- Mercar
- Glorieta Vásquez Cobo
La Alcaldía de Armenia estableció que la restricción del Día sin Carro y sin Moto en la ciudad será desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m.
Estas son las vías habilitadas en Armenia
Las autoridades explicaron que los corredores permitidos funcionarán exclusivamente para tránsito de paso y conectividad regional. Entre las rutas autorizadas están:
Sentido norte-sur
- Ingreso desde Autopista del Café
- Carrera 19
- Ordenador Bomberos
- Carrera 23
- Calle 23
- Ordenador vial La Cejita
- Carrera 19
- Tres Esquinas
- Avenida El Edén
- Salida hacia Cali.
Sentido sur-norte
- Club Campestre
- Glorieta Malibú
- Avenida El Edén
- Carrera 18
- Calle 23
- Carrera 23
- Glorieta Bomberos
- Carrera 19
- Vásquez Cobo
- Salida hacia Pereira.
Desde el oriente
- Puente La María
- María Cristina
- Puente La Florida
- Palacio de Justicia
- Avenida Ancízar López
- Calle 26
- La Cejita
- Conexión hacia Cali y Pereira.
¿Quiénes sí podrán circular?
La Alcaldía aclaró que existen excepciones para algunos servicios esenciales. Entre los vehículos autorizados están:
- Ambulancias
- Bomberos
- Defensa Civil
- Cruz Roja
- Fuerza pública
- Vehículos de servicios públicos
- Transporte médico domiciliario
- Mensajeros y domiciliarios con permiso especial.
Precisamente, la Secretaría habilitó desde abril el trámite de permisos especiales para domiciliarios y mensajeros que deban trabajar durante la jornada.
Según la Alcaldía, cerca de 195.000 vehículos dejarán de circular durante la jornada, lo que permitiría reducir hasta en un 60 % algunos contaminantes asociados al tráfico vehicular.
Las autoridades también hicieron un llamado a utilizar bicicleta, transporte público, caminatas, patinetas y medios de movilidad sostenible. El Día sin carro y sin moto tradicionalmente es una estrategia ambiental para las ciudades.