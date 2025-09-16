Día sin carro y moto Montería 2025: cuándo es, restricciones y excepciones de la jornada

La ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, se prepara para una nueva jornada de Día sin Carro que se llevará a cabo el próximo lunes 22 de septiembre.

Esta jornada se realizará en el marco del Día Mundial Sin Auto, la cual se ha convertido en una fecha importante que busca generar conciencia ecológica en la ciudadanía en general.

Por lo tanto, la Alcaldía de Montería dio a conocer que se cobija a este día con el fin de contribuir al cuidado de la salud de la población así como al medio ambiente.

“Tendremos una nueva jornada del Día sin Carro en Montería, para conmemorar el Día Mundial sin Automóvil y promover una movilidad sostenible, disminuir los niveles de contaminación ambiental y fomentar hábitos saludables en la ciudadanía”, dice el anuncio de la administración local.

Esta jornada tiene previsto que inicie desde las 8:00 de la mañana, hasta las 4:00 de la tarde de 22 de septiembre.

“En ese horario está restringida la circulación de vehículos automotores que usen combustibles fósiles, híbridos, motocicletas y otros tipos de motorizados contaminantes en la zona urbana de la ciudad”, detalla la Alcaldía.

Las autoridades recomiendan tener en cuenta el cierre de algunas vías para movilidad activa:

Avenida Primera entre calles 21 y 37 (8:00 a. m. a 4:00 p. m.)

Carrera 7 con Av. Circunvalar sur hasta la Calle 41 (6:00 a. m. a 8:00 p. m.).

Carreras 8 y BA con Av. Circunvalar sur hasta la calle 41 (6:00 a. m. a 8:00 p. m.).

Por otro lado, durante la restricción vehicular se podrá disfrutar de múltiples actividades como:

Siembra de árboles

Sesiones de aeróbicos

Jornadas de salud

Espacios seguros para ciclistas y peatones

Excepciones