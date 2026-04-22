¿Día sin Carro en Medellín hoy? Las autoridades responden ante los rumores en redes sociales

En las últimas horas, una situación de incertidumbre se ha generado entre los habitantes de Medellín y el Área Metropolitana debido a la propagación de una noticia que carece de veracidad.

Pico y placa en Medellín tendrá nueva rotación este miércoles 22 de abril: así funcionará

A través de diversas redes sociales, varios ciudadanos reportaron la circulación de información sobre la supuesta realización de una jornada de Día sin Carro programada para esta semana, específicamente para este miércoles 22 de abril de 2026.

La confusión escaló rápidamente en las plataformas digitales, donde usuarios consultaban sobre el alcance de la medida y las posibles sanciones.

Ante este escenario de desinformación, las autoridades de Movilidad de Medellín emitieron un pronunciamiento oficial para aclarar la situación y evitar afectaciones en la planeación de los desplazamientos de los ciudadanos.

Ha circulado información falsa en torno al supuesto día sin carro. Foto: Tomada de Twitter: @sttmed

Desmentido oficial de las autoridades

La administración municipal fue enfática al señalar que este miércoles 22 de abril, fecha en la que se conmemora el Día de la Tierra, no existe ninguna restricción extraordinaria para la movilidad en la capital antioqueña.

Las autoridades aclararon que la información que circula en las redes sociales sobre una prohibición general de circulación de vehículos particulares es totalmente falsa.

Desde la Alcaldía de Medellín se informó que la movilidad en todo el territorio de la ciudad operará con total normalidad.

Esto implica que los conductores solo deberán tener en cuenta la rotación habitual de la medida de Pico y Placa que corresponde legalmente a este día.

No hay, por tanto, ningún decreto o resolución adicional que limite el tránsito de vehículos o motocicletas en el marco de la efeméride ambiental.

Llamado a la verificación y responsabilidad

Uno de los puntos clave en los que han insistido las autoridades es en el impacto negativo que genera la difusión de contenidos no confirmados.

La administración municipal hizo un llamado urgente y preventivo a toda la ciudadanía para no difundir noticias sin verificar previamente su procedencia.

El fenómeno de la desinformación en las redes sociales puede provocar confusiones innecesarias en la logística urbana y en el cumplimiento de las obligaciones diarias de los habitantes.

Por ello, la recomendación oficial es acudir siempre a los canales institucionales y medios de comunicación reconocidos antes de compartir cualquier información relacionada con normas de tránsito o decretos de orden público.

Operación normal de la ciudad

Con este reporte de normalidad, la Secretaría de Movilidad busca garantizar que el flujo vehicular y el transporte público se mantengan según lo previsto para un día hábil.

Aunque no habrá día sin carro si aplicará la medida de pico y placa. Foto: Getty Images / Bloomberg / Colaborador

La Alcaldía reiteró que la prioridad es mantener a la ciudadanía correctamente informada a través de sus fuentes oficiales, evitando que rumores externos interfieran en la dinámica de la ciudad.

En resumen, los ciudadanos de Medellín y los municipios cercanos pueden tener la certeza de que no habrá Día sin Carro este miércoles.

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La medida de Pico y Placa seguirá vigente bajo su calendario habitual y cualquier cambio en la normativa será comunicado oportunamente por los canales de la Alcaldía de Medellín, que permanecen activos para resolver dudas y combatir la propagación de falsas noticias.