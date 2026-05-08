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Defensoría del Pueblo se refirió al proceso de recuperación del cuerpo del periodista Mateo Pérez

Tras la recuperación de un cuerpo en una misión humanitaria, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, exigió respeto por la vida de los civiles.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

8 de mayo de 2026 a las 7:36 p. m.
Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo, confirmó que la recuperación del cuerpo del periodista Mateo Pérez fue en misión humanitaria.
Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo, confirmó que la recuperación del cuerpo del periodista Mateo Pérez fue en misión humanitaria. Foto: Defensoría del pueblo - Redes sociales

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, emitió este viernes, 8 de mayo, un pronunciamiento oficial en relación con las labores de búsqueda del periodista Mateo Pérez, de 23 años, cuya desaparición había sido reportada recientemente. Tras el despliegue de una comisión especial en el territorio, la funcionaria confirmó el hallazgo de un cadáver que podría corresponder al del comunicador.

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La operación se realizó de manera conjunta con organismos de cooperación internacional. Al respecto, la defensora explicó: “Adelantamos una misión humanitaria junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja para ubicar el paradero del joven periodista Mateo Pérez.

Informamos que esta misión culminó con la recuperación de un cuerpo, el cual fue entregado a Medicina Legal para avanzar en el proceso de identificación y entrega a su familia”.

La Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, gesticula mientras habla durante una entrevista con AFP en la sede de la Defensoría en Bogotá el 6 de octubre de 2025. Nueve años después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, Colombia enfrenta un claro deterioro de la situación humanitaria como resultado de una gravísima tendencia a la expansión de los grupos armados, advirtió la Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, en una entrevista con AFP el lunes. (Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP)
La Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, exigió respeto por la libertad de prensa tras hallazgo del cadaver del periodista. Foto: AFP

Asimismo, la defensora manifestó su solidaridad con los allegados del joven y reiteró el compromiso de la institución para brindar acompañamiento durante este proceso.

Llamado a los actores armados y respeto por la prensa

Frente a la presunta responsabilidad de estructuras ilegales en este suceso, la Defensoría envió un mensaje directo a quienes operan en la zona del crimen.

La entidad exigió el respeto por la vida, la dignidad de la población civil y la protección de la libertad de prensa como derechos fundamentales en el país.

Recuperan el cadáver de Mateo Pérez Rueda, periodista asesinado en Briceño.
La recuperación del cadáver de Mateo Pérez se confirmó en Briceño la tarde de hoy viernes 8 de mayo. Foto: Suministrado a SEMANA.

De igual manera, se solicitó a estos grupos permitir el libre tránsito y la labor de las misiones humanitarias en todos los departamentos de Colombia, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y la verdad para las víctimas.

Humanidad frente a las diferencias políticas

La funcionaria también hizo énfasis en la necesidad de manejar estos casos bajo un enfoque de respeto institucional y humano, alejándolos de la controversia política actual.

Marín instó a los sectores políticos a que el sufrimiento de las familias no se convierta en una herramienta de confrontación ni en escenario de disputas entre partidos. Según la representante de la Defensoría, el contexto nacional demanda un consenso que priorice la integridad ciudadana.

Finalmente, el pronunciamiento subrayó que, ante la crisis humanitaria, la respuesta institucional debe ser la unidad en torno al valor de la existencia.

“Colombia necesita poner la vida y la dignidad humana por encima de las diferencias ideológicas o institucionales”, concluyó la defensora, reafirmando que la prioridad actual es el esclarecimiento de los hechos y la protección de quienes ejercen el periodismo en regiones de alta peligrosidad.