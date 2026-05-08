“Se fue un hombre determinante”: las reacciones que dejó la muerte de Germán Vargas Lleras

La política colombiana está de luto tras la muerte este viernes, 8 de mayo, del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien falleció este viernes 8 de mayo en Bogotá a los 64 años luego de enfrentar delicados problemas de salud en los últimos meses.

La noticia fue confirmada en horas de la tarde y rápidamente generó una ola de reacciones en redes sociales por parte de políticos, periodistas y figuras públicas de distintos sectores ideológicos.

Atención: murió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras en Bogotá

Vargas Lleras fue una de las figuras más influyentes de la política colombiana contemporánea. A lo largo de su carrera ocupó cargos como senador, presidente del Congreso, ministro del Interior, ministro de Vivienda y vicepresidente de la República durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Además, lideró el partido Cambio Radical y fue candidato presidencial, consolidándose como uno de los dirigentes con mayor poder político en las últimas décadas.

Según reveló Semana, el exvicepresidente venía enfrentando serias complicaciones de salud relacionadas con un tumor cerebral y tratamientos médicos que lo mantuvieron alejado de varios escenarios públicos durante los últimos meses.

Reacciones por la muerte de Germán Vargas Lleras

Uno de los mensajes que más llamó la atención tras conocerse la noticia fue el del presidente Gustavo Petro, quien lamentó el fallecimiento de Vargas Lleras y envió un mensaje de condolencias a sus familiares y seres queridos. Aunque ambos protagonizaron fuertes diferencias políticas durante años, el mandatario reconoció la importancia que tuvo dentro de la historia política reciente del país.

La periodista Vicky Dávila también reaccionó a través de sus redes sociales y destacó la trayectoria del exvicepresidente, asegurando que Colombia pierde a uno de los hombres más influyentes y determinantes de la política nacional.

Por su parte, el periodista Gustavo Gómez Córdoba recordó el carácter fuerte y la capacidad política de Vargas Lleras, mientras que Alejandra Cifuentes lamentó la noticia y resaltó varios momentos de su trayectoria pública.

A las reacciones también se sumaron Felipe Jimeno y Daniel Quintero Calle, quienes enviaron mensajes de condolencias y recordaron el impacto que tuvo el exvicepresidente dentro de distintos gobiernos y escenarios políticos del país.

Desde sectores conservadores igualmente hubo pronunciamientos. La cuenta Soy Conservador aseguró que con la muerte de Vargas Lleras “se va uno de los últimos grandes pesos pesados de la política colombiana”, resaltando además su experiencia y liderazgo.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue uno de los primeros líderes políticos en reaccionar a la noticia. A través de su cuenta de X aseguró que “en mala hora de la patria muere Germán Vargas Lleras”, resaltando además sus “férreas convicciones democráticas”, su disciplina y el peso que tuvo durante décadas dentro de la política colombiana.

Otro de los mensajes que más llamó la atención fue el del expresidente Iván Duque, quien lamentó profundamente el fallecimiento del exvicepresidente y destacó su liderazgo dentro de diferentes momentos clave del país. Duque aseguró que Vargas Lleras fue un hombre comprometido con Colombia y envió condolencias a toda su familia.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció tras conocerse la noticia y recordó la trayectoria política de Vargas Lleras. El mandatario distrital envió un mensaje de solidaridad a sus seres queridos y aseguró que el país pierde a una figura determinante dentro de la vida pública nacional.

Desde el Gobierno nacional, el director del DPS, Gustavo Bolívar, publicó un mensaje lamentando la muerte del exvicepresidente. Aunque reconoció las diferencias ideológicas y políticas que existieron entre ambos sectores, Bolívar destacó la importancia que tuvo Vargas Lleras dentro de la historia política reciente de Colombia.

El senador Iván Cepeda igualmente reaccionó a través de sus redes sociales y aseguró que, pese a las profundas diferencias políticas que mantuvieron durante años, siempre existió una relación respetuosa. Cepeda expresó condolencias a la familia del dirigente de Cambio Radical.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el legado político y la experiencia de Vargas Lleras dentro del Estado colombiano. Fico aseguró que el exvicepresidente fue una figura clave en distintos momentos del país y envió un mensaje de fortaleza a sus allegados.

La senadora María Fernanda Cabal también se sumó a las reacciones y lamentó el fallecimiento del exvicepresidente. La congresista recordó varios episodios de su carrera política y resaltó el carácter fuerte y la influencia que tuvo Vargas Lleras dentro de la política nacional.

Mientras continúan las reacciones desde diferentes sectores, Colombia despide a una de las figuras más reconocidas, polémicas y poderosas de la política nacional reciente.