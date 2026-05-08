“Se fue un hombre determinante”: las reacciones que dejó la muerte de Germán Vargas Lleras

La política colombiana está de luto tras la muerte este viernes, 8 de mayo, del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien falleció este viernes 8 de mayo en Bogotá a los 64 años luego de enfrentar delicados problemas de salud en los últimos meses.
La noticia fue confirmada en horas de la tarde y rápidamente generó una ola de reacciones en redes sociales por parte de políticos, periodistas y figuras públicas de distintos sectores ideológicos.
Vargas Lleras fue una de las figuras más influyentes de la política colombiana contemporánea. A lo largo de su carrera ocupó cargos como senador, presidente del Congreso, ministro del Interior, ministro de Vivienda y vicepresidente de la República durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Además, lideró el partido Cambio Radical y fue candidato presidencial, consolidándose como uno de los dirigentes con mayor poder político en las últimas décadas.
Según reveló Semana, el exvicepresidente venía enfrentando serias complicaciones de salud relacionadas con un tumor cerebral y tratamientos médicos que lo mantuvieron alejado de varios escenarios públicos durante los últimos meses.
Reacciones por la muerte de Germán Vargas Lleras
Uno de los mensajes que más llamó la atención tras conocerse la noticia fue el del presidente Gustavo Petro, quien lamentó el fallecimiento de Vargas Lleras y envió un mensaje de condolencias a sus familiares y seres queridos. Aunque ambos protagonizaron fuertes diferencias políticas durante años, el mandatario reconoció la importancia que tuvo dentro de la historia política reciente del país.
Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mio, lamento que su seriedad en el debate desaparezca.— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 9, 2026
Le envío a su familia mi sentido pésame.
La periodista Vicky Dávila también reaccionó a través de sus redes sociales y destacó la trayectoria del exvicepresidente, asegurando que Colombia pierde a uno de los hombres más influyentes y determinantes de la política nacional.
Murió Germán Vargas Lleras. Siempre recordaré al ex vicepresidente con admiración y cariño. Un guerrero, un estadista fenomenal. Un ejecutor incansable. ¡Hasta siempre, guerrero!🙏😥— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) May 9, 2026
Por su parte, el periodista Gustavo Gómez Córdoba recordó el carácter fuerte y la capacidad política de Vargas Lleras, mientras que Alejandra Cifuentes lamentó la noticia y resaltó varios momentos de su trayectoria pública.
Se fue un hombre que siempre creyó en Colombia. Uno podía diferir de él en temas, pero no en el amor por el pais. A sus hermanos, a su familia, a su hija, Clemencia, solo aprecio. Adiós, Vargas Lleras. pic.twitter.com/W1CQ67DxUi— Gustavo Gómez Córdoba (@gusgomez1701) May 9, 2026
Se fue Germán Vargas Lleras, una figura clave de la política colombiana. Su paso por el Estado dejó resultados concretos en vivienda e infraestructura que cambiaron la vida de miles de colombianos.— Alejandra Cifuentes (@AlejandraCifR) May 9, 2026
Paz en su tumba 🙏🏻 pic.twitter.com/O2cwqyUtg4
A las reacciones también se sumaron Felipe Jimeno y Daniel Quintero Calle, quienes enviaron mensajes de condolencias y recordaron el impacto que tuvo el exvicepresidente dentro de distintos gobiernos y escenarios políticos del país.
Lamento el fallecimiento de Germán Vargas Lleras. Mis condolencias con su familia y amigos.— Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) May 9, 2026
Hoy Colombia despide a Germán Vargas Lleras, uno de los políticos más influyentes y ejecutivos de este siglo. Más allá de las diferencias, dejó obras, infraestructura y miles de viviendas para familias colombianas.— Felipe Jimeno (@afelipejimeno) May 9, 2026
Que en paz descanse. pic.twitter.com/msfOLzY1r7
Desde sectores conservadores igualmente hubo pronunciamientos. La cuenta Soy Conservador aseguró que con la muerte de Vargas Lleras “se va uno de los últimos grandes pesos pesados de la política colombiana”, resaltando además su experiencia y liderazgo.
El Partido Conservador, su presidente @EfrainCepeda y la bancada de congresistas, lamentan profundamente el fallecimiento del líder, ex senador y jefe de Cambio Radical Germán Vargas Lleras. Nuestras condolencias a su hija María Clemencia, su nieto, hermanos y demás familiares.…— Partido Conservador (@soyconservador) May 9, 2026
El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue uno de los primeros líderes políticos en reaccionar a la noticia. A través de su cuenta de X aseguró que “en mala hora de la patria muere Germán Vargas Lleras”, resaltando además sus “férreas convicciones democráticas”, su disciplina y el peso que tuvo durante décadas dentro de la política colombiana.
En mala hora de la Patria muere Germán Vargas Lleras. Su partida ocurre en el momento que la democracia más necesitaba de su verticalidad. Es difícil encontrar líderes de sus condiciones integrales, su capacidad de estudio, sus férreas convicciones democráticas y el afán por el…— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 9, 2026
Otro de los mensajes que más llamó la atención fue el del expresidente Iván Duque, quien lamentó profundamente el fallecimiento del exvicepresidente y destacó su liderazgo dentro de diferentes momentos clave del país. Duque aseguró que Vargas Lleras fue un hombre comprometido con Colombia y envió condolencias a toda su familia.
Recibo con dolor la muerte de Germán Vargas Lleras. Construimos una amistad personal sólida y siempre lo recordaré como un verdadero hombre de Estado, un patriota comprometido con las ideas para construir un mejor país. Aprendí de él en la competencia de las ideas y en el diálogo…— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 9, 2026
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció tras conocerse la noticia y recordó la trayectoria política de Vargas Lleras. El mandatario distrital envió un mensaje de solidaridad a sus seres queridos y aseguró que el país pierde a una figura determinante dentro de la vida pública nacional.
Lamento profundamente la muerte de Germán Vargas Lleras.— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 9, 2026
Germán fue un hombre de convicciones, siempre fiel a sus principios, que dedicó su vida a trabajar por Colombia. Eligió la política como oficio, y lo hizo con pasión. Conocía el Estado como pocos y tenía una capacidad de…
Desde el Gobierno nacional, el director del DPS, Gustavo Bolívar, publicó un mensaje lamentando la muerte del exvicepresidente. Aunque reconoció las diferencias ideológicas y políticas que existieron entre ambos sectores, Bolívar destacó la importancia que tuvo Vargas Lleras dentro de la historia política reciente de Colombia.
Q.E.P.D Germán Vargas Lleras.— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 9, 2026
Fuimos copartidarios en nuestra juventud en el Nuevo Liberalismo. Luego de la muerte de Galán, nos distanciaron las ideas: el agarró para la derecha y yo para la izquierda.
Fue un estadista, muy preparado para gobernar a Colombia pero no logró la…
El senador Iván Cepeda igualmente reaccionó a través de sus redes sociales y aseguró que, pese a las profundas diferencias políticas que mantuvieron durante años, siempre existió una relación respetuosa. Cepeda expresó condolencias a la familia del dirigente de Cambio Radical.
Expreso mi solidaridad y condolencias a la familia y los seguidores políticos de Germán Vargas Lleras. A pesar de nuestras diferencias, tuvimos una relación cordial y respetuosa.— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 9, 2026
Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el legado político y la experiencia de Vargas Lleras dentro del Estado colombiano. Fico aseguró que el exvicepresidente fue una figura clave en distintos momentos del país y envió un mensaje de fortaleza a sus allegados.
Germán Vargas Lleras descansa en paz 🙏🏻.— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 9, 2026
Siempre pensó en Colombia 🇨🇴.
Dedicó gran parte de su vida al servicio público.
Conocedor como pocos de asuntos de Estado.
Siempre lo recordaré con cariños y admiración.
Me quedo con las últimas conversaciones que tuve con él. Su… pic.twitter.com/5RWo7nVIo0
La senadora María Fernanda Cabal también se sumó a las reacciones y lamentó el fallecimiento del exvicepresidente. La congresista recordó varios episodios de su carrera política y resaltó el carácter fuerte y la influencia que tuvo Vargas Lleras dentro de la política nacional.
Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República, exministro, exsenador y uno de los hombres que más marcó la historia política de Colombia en las últimas tres décadas.— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 9, 2026
A su familia, a sus copartidarios y a… pic.twitter.com/P7f0qxOGbB
Mientras continúan las reacciones desde diferentes sectores, Colombia despide a una de las figuras más reconocidas, polémicas y poderosas de la política nacional reciente.