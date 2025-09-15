Suscribirse

Día sin carro y moto en Cali: cuándo empieza la restricción y horarios de la jornada

La medida se implementará el próximo lunes 22 de septiembre.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

16 de septiembre de 2025, 12:43 a. m.
Día sin carro y sin moto en Cali: así opera el MIO durante la jornada.
Los automotores de servicio público, en cualquiera de sus modalidades, están exentos en esta jornada. | Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

La ciudad de Cali se prepara para la nueva jornada sin carro y moto bajo el lema de ‘Día de la Movilidad Activa en Cali‘, la cual busca contribuir al medio ambiente y generar hábitos más saludables.

Contexto: Cali tendrá patrullajes con vehículos blindados de última generación: Ejército presentó nuevo plan de seguridad urbana

La medida que restringe la movilidad para vehículos particulares y motocicletas se llevará a cabo el próximo lunes 22 de septiembre desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de noche.

“Para este día te invitamos a que uses otros medios alternativos de transporte como la bicicleta o tu patineta eléctrica para que llegues a tu destino”, dice la invitación de la Secretaría de Movilidad de Cali.

La medida busca generar beneficios ambientales y de movilidad como la disminución significativa de emisiones contaminantes; la promoción de hábitos de transporte sostenible; y la reducción de la congestión en las vías principales de Cali.
La medida busca generar beneficios ambientales y de movilidad como la disminución significativa de emisiones contaminantes; la promoción de hábitos de transporte sostenible; y la reducción de la congestión en las vías principales de Cali. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Excepciones a la restricción

La medida contará con algunas excepciones de movilidad para vehículos que prestan servicios esenciales en la ciudad. Entre ellos se encuentran los siguientes:

  • Vehículos de emergencia, salud y rescate (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil).
  • Automotores de transporte público colectivo, individual (taxis) y masivo (MIO).
  • Vehículos eléctricos e híbridos, debidamente registrados en la licencia de tránsito.
  • Transporte de alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, siempre que estén identificados y el personal uniformado.
  • Vehículos escolares, de mensajería, seguridad privada, transporte de valores y servicios públicos esenciales como energía, agua, aseo e internet.
  • Vehículos de personas con movilidad reducida, acreditados ante la Secretaría de Movilidad.

Para quienes infrinjan esta medida podrán ser sancionados con comparendos, multas o en llegado caso la inmovilización de su vehículo según lo estipulado en la infracción C-14 del Código Nacional de Tránsito.

“Caleños, contar con información confiable es clave para evitar confusiones. Los descuentos en comparendos aplican solo dentro de los días hábiles posteriores a la notificación, y dependen de la fecha en que la recibas”, detalló la Secretaría de Movilidad sobre las infracciones que se comentan durante este día o en las jornadas de pico y placa.

día sin carro en caliDia sin carro y motomovilidad cali

