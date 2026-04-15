Ante la falta de capacidad en la morgue regional, las autoridades del Quindío habilitaron el cementerio Jardines de Armenia como espacio temporal para el manejo de cadáveres, en medio de un plan de contingencia que busca evitar el colapso del sistema forense.

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La falta de capacidad en la morgue regional obligó a implementar una medida temporal

El departamento del Quindío activó un plan de contingencia sanitaria ante la crítica situación que enfrenta su sistema forense, luego de confirmarse que no existe capacidad suficiente en la morgue regional para atender el flujo de cadáveres.

Como medida inmediata, las autoridades dispusieron que el cementerio Jardines de Armenia funcione de manera temporal como morgue provisional, en coordinación con entidades locales y organismos de salud.

La decisión fue adoptada tras una articulación entre la Gobernación del Quindío, la Alcaldía de Armenia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y el Ministerio Público, con el objetivo de evitar un colapso en el manejo de cuerpos sin vida en la región.

La medida se da en medio de una contingencia provocada por la negativa de Pereira a recibir más cadáveres debido a limitaciones de capacidad en sus instalaciones forenses, lo que agravó la presión sobre el Quindío.

Cementerio Jardines de Armenia, que fue habilitado de manera temporal como morgue en medio del plan de contingencia activado por las autoridades del Quindío ante la falta de capacidad forense en la región. Foto: Instagram @jardinesdearmenia- API

El alcalde de Armenia, James Padilla, explicó que el uso del camposanto como morgue temporal responde a un acuerdo institucional que busca garantizar la dignidad en el manejo de los cuerpos mientras se supera la emergencia.

El mandatario indicó que la solución fue posible gracias al apoyo del propio cementerio Jardines de Armenia, bajo la administración de la iglesia local, lo que permitió habilitar el espacio como medida transitoria por un periodo inicial cercano a diez días.

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, aseguró que esta decisión hace parte de un plan de contingencia más amplio, cuyo componente estructural es la entrega de la nueva morgue en el municipio de Calarcá.

La obra, según el compromiso de la administración departamental, estaría lista a finales de abril.

Esta infraestructura es considerada clave para resolver de manera definitiva la crisis de capacidad forense en el departamento.

La situación ha generado preocupación entre autoridades sanitarias y judiciales, debido a los riesgos asociados a la acumulación de cuerpos sin condiciones adecuadas de conservación.

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El uso de cementerios como morgues temporales ya ha ocurrido en Colombia cuando los sistemas forenses están saturados.

Sin embargo, esta situación muestra que en algunas regiones todavía hay problemas de capacidad para responder adecuadamente a este tipo de emergencias.

En este contexto, el caso del Quindío se suma a los desafíos que enfrentan varias regiones del país en materia de medicina legal, donde la presión sobre las morgues ha obligado en ocasiones a implementar soluciones temporales mientras avanzan proyectos de infraestructura.

Las autoridades insisten en que la medida es estrictamente transitoria y que se busca evitar afectaciones a la salud pública y a los procesos judiciales que dependen de la adecuada custodia de los cuerpos.