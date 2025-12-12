Suscribirse

Armenia recibe reconocimiento por su gestión educativa

La capital del Quindío participó con 350 alcaldías y gobernaciones de todo el país.

Redacción Semana
13 de diciembre de 2025, 4:22 a. m.
El proyecto de la vía Tarapacá facilitará la conexión del aeropuerto de Armenia con otros municipios del departamento.
Panorámica de Armenia. | Foto: JuanPablo - stock.adobe.com

La ciudad de Armenia logró un reconocimiento en el Reto Nacional por la Educación, al ser elegida como experiencia ganadora en la categoría de ciudades capitales con menos de 500.000 habitantes. 

Colombia Líder hizo la ceremonia en Bogotá y adelantó un proceso de evaluación donde hubo participación de 350 alcaldías y varias gobernaciones del país.

El alcalde de Armenia, James Padilla García, aseguró que el reconocimiento se logró por una línea estratégica que se ha implementado para modernizar el sistema educativo público, con el fin de transformar las realidades de la niñez y juventud, a través de la educación.

“Estamos honrando la confianza de las familias y reafirmando que Armenia está para grandes cosas. Seguiremos trabajando sin descanso por una educación con calidad, equidad y sentido territorial. Este logro es un impulso para seguir construyendo una ciudad líder en innovación social y educativa”, dijo el alcalde.

James Padilla García, alcalde de Armenia.
James Padilla García, alcalde de Armenia. | Foto: Prensa Alcaldía de Armenia.

En Armenia se han invertido más de 123 mil millones de pesos en el fortalecimiento del sistema educativo que, según el alcalde, se han invertido en aulas públicas, infraestructura tecnológica, dotación de aulas, formación docente, programas de permanencia escolar y atención a estudiantes con necesidades educativas especiales.

