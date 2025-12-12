Confidenciales
Armenia recibe reconocimiento por su gestión educativa
La capital del Quindío participó con 350 alcaldías y gobernaciones de todo el país.
La ciudad de Armenia logró un reconocimiento en el Reto Nacional por la Educación, al ser elegida como experiencia ganadora en la categoría de ciudades capitales con menos de 500.000 habitantes.
Colombia Líder hizo la ceremonia en Bogotá y adelantó un proceso de evaluación donde hubo participación de 350 alcaldías y varias gobernaciones del país.
El alcalde de Armenia, James Padilla García, aseguró que el reconocimiento se logró por una línea estratégica que se ha implementado para modernizar el sistema educativo público, con el fin de transformar las realidades de la niñez y juventud, a través de la educación.
“Estamos honrando la confianza de las familias y reafirmando que Armenia está para grandes cosas. Seguiremos trabajando sin descanso por una educación con calidad, equidad y sentido territorial. Este logro es un impulso para seguir construyendo una ciudad líder en innovación social y educativa”, dijo el alcalde.
En Armenia se han invertido más de 123 mil millones de pesos en el fortalecimiento del sistema educativo que, según el alcalde, se han invertido en aulas públicas, infraestructura tecnológica, dotación de aulas, formación docente, programas de permanencia escolar y atención a estudiantes con necesidades educativas especiales.