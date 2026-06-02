Así es el destino de Boyacá, donde la mazorca es imperdible: tiene múltiples preparaciones y hasta un festival

El departamento de Boyacá es uno de los destinos turísticos más destacados de la región andina en Colombia.

Uno de sus municipios es Panqueba, ubicado a 238 kilómetros de Tunja. De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), esta población se conformó antes de la conquista y estuvo gobernada por el cacique de nombre Juan Panqueba.

“La tribu que habitaba en este pueblo la constituían los laches, indios de condiciones morales distintas a las de los chibchas. Rendían culto a las piedras, a las lagunas y a sus propias sombras”, señala el portal.

Su fundación española se dio en 1625 por Hernán Pérez de Quesada. Fue erigido en parroquia en 1630.

Así es el pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘fortaleza de piedra’, un lugar reconocido por sus fuentes de agua e historia

Economía

En materia económica, las condiciones físicas y climáticas del municipio permiten llevar a cabo actividades económicas como la agricultura, la ganadería y la industria. Los productos más representativos del municipio son la cebolla, el frijol, el maíz y el trigo.

Sitios de interés

En materia de atractivos, uno de los principales es el Parque Nacional Natural El Cocuy, cuya jurisdicción comparte con varios municipios. Lugareños y visitantes pueden disfrutar de los escenarios naturales que este sitio ofrece, señala Situr.

El Cerro y mirador Cruz de Mayo, la Cascada Natura de El Obraje, la Reserva forestal Franco, el Templo de Nuestra Señora la Virgen de la Salud con otros lugares destacados.

Cultura y gastronomía

En relación con los principales eventos culturales, se destacan las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Salud, a las que acude un gran número de feligreses católicos, así como las ferias y fiestas tradicionales, que se celebran cada año en el mes de agosto.

Envuelto de mazorca Foto: Getty Images/iStockphoto

El cumpleaños de Panqueba, que se festeja cada 23 de marzo; el Día del Campesino, que se celebra en junio; el Carnaval de la Alegría y el Festival de la Mazorca, que se conmemoran en el mes de agosto; y el Aguinaldo Panquebano, en el mes de diciembre, son otras celebraciones de relevancia.

El pueblo de Boyacá en el que se come un delicioso cordero, un destino que celebra a quienes se dedican a las labores del campo

En cuanto a la gastronomía, entre las principales comidas se encuentran los besitos panqueños, las sopas de pan, el machucao con chicharrones, los chorotes con gallina, el mute ruyas (de maíz y trigo), la papa chorreada con mazorca, las arepas con queso o cuajada, los abejones de maíz, el cordero al horno, el cuchuco de trigo con espinazo y la mazamorra chiquita. Además, hay múltiples platos a base de mazorca: envueltos, mazorca asada, mazorcada, mazorca frita, mute, torta, entre otros.