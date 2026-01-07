Turismo

Los municipios de Santander que celebrarán sus ferias y fiestas durante el puente festivo de Reyes

Serán más de diez pueblos santandereanos los que estarán de celebración en el primer puente festivo del 2026.

Redacción Turismo
7 de enero de 2026, 4:32 p. m.
Ferias y fiestas en Santander
Ferias y fiestas en Santander Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Gámbita - Santander / API

En el marco de la celebración de Año Nuevo, distintos municipios de Colombia se llenan de alegría y color con sus tradicionales ferias y fiestas, que se desarrollan a lo largo del mes de enero y tienen su mayor auge durante el puente festivo de Reyes — que en 2026 quedó para el lunes 12 de enero —.

Estas festividades suelen convertirse en un gran atractivo tanto para locales como para turistas nacionales e internacionales, gracias a su variada programación pensada para disfrutar en familia, con amigos o en pareja, mientras se vive la experiencia de conocer y explorar un nuevo destino.

Así que si está viajando por Santander o planea hacerlo durante estas fechas del mes de enero, a continuación encontrará cuáles son esos municipios que se llenarán de música, baile, presentaciones y muestras culturales, ideales para visitar en esta temporada y arrancar el año con lo mejor de sus tradiciones.

De acuerdo con Jorge Rangel, secretario de cultura y turismo de Santander, serán más de diez municipios los que realizarán sus celebraciones tradicionales. Un ejemplo es Málaga, en la provincia de García Rovira, donde se vive su reconocida feria ganadera, acompañada de una atractiva oferta gastronómica y cultural que cada año convoca a visitantes provenientes de Boyacá y Cundinamarca.

Otros municipios que harán parte de esta programación son Zapatoca, con su feria número 42 que este año se presentará con un enfoque familiar; también están Gámbita, Encino, Sucre, Simacota y Landázuri.

A la lista se suman Guadalupe, un destino que sobresale en el mapa turístico del país por su atractivo turístico y paisajístico, así como Curití, municipio que ha fortalecido su apuesta por el turismo en los últimos años.

También se encuentra Rionegro, con el tradicional Festival del Río, y Albania, donde se desarrollará un evento cultural complementario a sus ferias decembrinas.

Estos pueblos santandereanos se vestirán de fiesta durante el puente de Reyes 2026, con una programación especial que se desarrollará a lo largo de un fin de semana que iniciará el viernes 9 y se extenderá hasta el lunes festivo 12 de enero.

La programación de cada feria, según el destino, se puede consultar en la página web o redes sociales de las administraciones municipales, que junto al gobierno departamental, buscan visibilizar sus celebraciones y sus tradiciones a través del turismo.

Además, con el propósito de brindar una mejor experiencia, trabajan de manera conjunta junto con la Fuerza Pública para que los visitantes puedan sentirse seguros durante su visita en el territorio.

Festividades puente de Reyes 2026

Los municipios de Santander que celebrarán sus ferias y fiestas durante el puente festivo de Reyes

