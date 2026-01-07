En redes sociales se volvió viral un emotivo gesto protagonizado por el creador de contenido Julián Pinilla, mejor conocido en el mundo digital como El chico de la ruana, luego de llevar a más de 50 abuelos a conocer el mar tras ganar un reto que los puso a saltar de la emoción.

El influencer, que ha ganado reconocimiento en las plataformas digitales por exaltar con orgullo la cultura boyacense, sus tradiciones y costumbres a través de sus publicaciones, compartió inicialmente un video en el que se observa a un grupo de abuelos siguiendo atentamente una indicación que les da con un objetivo claro: hacer realidad el anhelo de muchos de ellos de ver y disfrutar el mar por primera vez.

Aunque al comienzo todo parecía una broma, debido a una frase que el joven lanzó de manera casual, al poco tiempo demostró que se trataba de una promesa que logró hacer realidad previo a Navidad de 2025. “Si no se mueven, los llevo a conocer a todos ustedes el mar”, dijo el creador de contenido boyacense.

Al ver que todos quedaron completamente inmóviles, preguntó: “¿Quién de ustedes conoce el mar?”. Ante su llamado, ninguna persona levantó la mano, lo que además de conmoverlo profundamente, reforzó su deseo de cumplirles ese sueño.

Enseguida, en la publicación se muestra la escena que en cuestión de minutos se volvió viral en redes sociales, tocando el corazón de miles de usuarios que no dudaron en aplaudir el gesto del influencer, quien llevó a este grupo de adultos mayores de Ráquira, Boyacá, a vivir una experiencia única e inolvidable frente al mar en La Guajira.

Como regalo de Navidad, Julián Pinilla sorprendió a los viajeros con un itinerario especialmente diseñado para aprovechar cada instante del recorrido y crear recuerdos imborrables, a través de actividades de integración, turismo comunitario, música, bailes, juegos, premios y caminatas que les permitieron conectarse con el territorio.

En la agenda, también se incluyó un recorrido por las Salinas de Manaure, un destino que es considerado como uno de los paisajes más fascinantes de Colombia, donde los 50 abuelos tuvieron la oportunidad de conocer parte de la cultura local y participaron en bailes típicos de la región.

Mientras se muestran las imágenes del viaje, se escucha la felicidad de los viajeros al cumplir su sueño de conocer el mar en grupo, junto a sus amigos, conocidos y parejas. “Una hermosura, un sueño que lo teníamos, pero nunca nos lo habían cumplido”, expresó uno de ellos, reflejando el sentir colectivo.

Según explicó el creador de contenido, esta iniciativa fue posible gracias al apoyo de la Alcaldía de Ráquira, motivo por el que el alcalde Julio César Rubiano Casas resaltó la importancia del gesto y su profundo significado para la comunidad, al considerarlo un reconocimiento a los adultos mayores que han sido protagonistas en la construcción de la historia del municipio.

“Para algunos puede ser una experiencia cotidiana, pero para otros es la única oportunidad de su vida”, señaló el mandatario, quien además manifestó su deseo de que este tipo de proyectos se consoliden como una tradición y no queden solo como un hecho aislado.