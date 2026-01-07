Tres pueblos de Boyacá para disfrutar el primer puente festivo de 2026

Turismo

7 de enero de 2026, 2:35 p. m.
Aguas termales de Zetaquira, Boyacá.
Aguas termales de Zetaquira, Boyacá. Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Gracias a la diversidad de experiencias que ofrece a sus visitantes, el departamento de Boyacá es considerado como uno de los destinos turísticos más completos Colombia.

Sus 123 municipios permiten disfrutar de bellos paisajes naturales que incluyen páramos, lagunas, montañas y valles.

A continuación, le presentamos tres poblaciones de este departamento para disfrutar el primer puente festivo de 2026.

Zetaquira

Entre sus 123 municipios se encuentra Zetaquira, ubicado a 51 kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), el nombre de esta población proviene de la palabra zytaquira, que, en lengua muisca, significa ‘lugar de la culebra’. Este nombre ancestral fue cambiado durante el siglo XIX por el de San José de la Florida, pero posteriormente fue retomado.

No es Villa de Leyva. El pueblo boyacense que enamora con su estilo colonial, calles empedradas y balcones adornados con flores

Es reconocido por sus cascadas de agua termal y por sus sitios considerados como ideales para practicar el senderismo.

“Son famosos sus 32 nacimientos termales de agua dulce, entre los cuales se destacan la cascada termal más alta de Colombia y la cascada con tres temperaturas, localizada sobre el río Mueche. Además, cuenta con otros exóticos parajes para la práctica del senderismo, como el cerro de la Virgen del Coro (protectora del Valle de Lenguapá) y los caminos muiscas que llegan y rodean la laguna de Tierra Blanca”, resalta el sistema de información turística boyacense.

Cascada Salto Candelas
Cascada Salto Candelas en el municipio de Pajarito, en Boyacá. Foto: Situr Boyacá

Pajarito

Este municipio está ubicado a 159 kilómetros de Tunja y se ubica en la zona del piedemonte llanero, en la cordillera Oriental, y en un “valle rodeado por montañas, con algunos accidentes geográficos como las Cuchillas de Alta Gracia, Guamara y Las Lisas”, según Situr Boyacá.

El pequeño municipio boyacense que tiene varios pisos térmicos y está rodeado de fuentes hídricas, ideal para el ecoturismo

De acuerdo con esta publicación, se cree que el nombre del municipio se relaciona con la fauna de la región, “caracterizada por la presencia de numerosas bandadas de aves que surcan los cielos. También se afirma que puede ser un vocablo indígena que significa ‘padre carga perro’”.

Entre los principales sitios de interés se destacan las fuentes termales que se encuentran en cercanías de la zona urbana, y el salto de Candelas, que es considerado como la caída de agua más alta de Colombia.

Güicán

Esta población se encuentra ubicada a 255 kilómetros de Tunja.

Entre los principales atractivos se destacan, de acuerdo con el sistema de información turística boyacense, los siguientes: “Los termales de la vereda San Luis; el peñón de la Gloria o de Los Muertos, donde los lugareños cuentan relatos acerca de los suicidios colectivos de los U´wa; la Sierra Nevada de Güicán, con sus picos y nieves para los amantes de la aventura; la gruta de Cuchumba, donde los tunebos encontraron la virgen morena; la iglesia de Güicán, aposento de la imagen de la Morenita de Güicán, protagonista de una leyenda que atrae a curiosos y religiosos en busca de milagros y curaciones; y el monumento a la dignidad U´wa, una colosal estatua ubicada en el parque principal".

La sierra nevada de Güicán es un área protegida de la que brotan 23 picos nevados, con cascadas, lagunas, vegetación propia de páramo, como el frailejón y algunas especies de fauna.

